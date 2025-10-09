09/10/2025
Festival da Macaxeira reuniu 50 mil pessoas e movimentou R$300 mil em vendas

O evento foi organizado pela Associação Comercial, Industrial, de Serviço e Agrícola do Acre (Acisa) em parceria com a prefeitura de Rio Branco

O Festival da Macaxeira, realizado nos dias 3, 4 e 5 de outubro, atraiu cerca de 50 mil visitantes ao longo dos três dias de programação. O evento foi organizado pela Associação Comercial, Industrial, de Serviço e Agrícola do Acre (Acisa) em parceria com a prefeitura de Rio Branco.

O festival distribuiu mais de 14,6 mil cupons de participação e gerou cerca de 250 empregos diretos e indiretos/Foto: Gustavo Monteiro/ContilNet

De acordo com a presidente da Acisa, Patrícia Dossa, os resultados superaram as expectativas. “Nós ficamos muito satisfeitos, o prefeito também. Foi realmente o que nós programamos, um evento para a família. Não tivemos nenhuma intercorrência, nem de briga, nem de problema com veículos. Foi tudo muito tranquilo”, afirmou.

O festival distribuiu mais de 14,6 mil cupons de participação e gerou cerca de 250 empregos diretos e indiretos, com aproximadamente 180 trabalhadores atuando na feira. Segundo Dossa, o volume de negócios também foi expressivo.

Patrícia Dossa durante coletiva nesta quinta-feira (9)/Foto: ContilNet

“As vendas foram de aproximadamente R$300 mil de todos os empreendedores que estavam ali com a gente durante o festival”, destacou.

O prefeito Tião Bocalom avaliou o evento como consolidado no calendário cultural e econômico da capital. “As expectativas, não digo até que tenham ultrapassado, mas estavam dentro das nossas expectativas, mesmo porque essa é a segunda versão, o segundo ano que a gente faz a feira, mudamos de local, e o mais importante é o aprendizado que fica dessa segunda edição. Ficou muito claro que o Festival da Macaxeira representa a vitrine que a gente tem para mostrar a nossa agricultura familiar”, disse.

Segundo Bocalom, o novo espaço no Horto Florestal fortaleceu a participação popular. “O que a gente viu foi a felicidade da população, poder ir, participar, levar família, criança, idoso, pessoas com deficiência física. As mulheres ficaram muito felizes com o novo sanitário que receberam. Eu acho que diversas coisas novas aconteceram. A Patrícia, como presidente da Acisa, deu realmente um ar diferente naquilo ali, como negócios. Ficamos felizes com os pequenos negociantes que estavam ali, falando sobre o resultado que eles tiveram”, relatou.

O prefeito também destacou os ganhos para os empreendedores locais. “Uma delas até nos falou que em apenas uma noite de vendas de artesanato, o resultado foi maior do que na Expoacre. Então mostra que cada canto tem o seu nicho de negócio, e ali ficou muito legal. O pessoal que produz a macaxeira pôde mostrar todo o potencial que tem a comida mais típica e mais consumida aqui do nosso estado e da região amazônica”, afirmou.

O prefeito também destacou os ganhos para os empreendedores locais/Foto: ContilNet

Bocalom frisou ainda a valorização da cultura local. “O investimento que a prefeitura fez diante do sucesso que teve, eu considero muito pouco até. Nós quebramos o paradigma de trazer artista de fora. Nós queremos que as pessoas vão pra lá não pra ver artista de fora, mas para ver os nossos artistas. E principalmente o artista maior daquela festa ali era exatamente o produtor rural”, concluiu.

O evento contou com shows, feira gastronômica e espaço para pequenos empreendedores.

