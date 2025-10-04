Festival da Macaxeira terá concurso da maior mandioca, shows e atrações culturais neste sábado

A segunda edição do Festival da Macaxeira continua movimentando o Horto Florestal, em Rio Branco, neste sábado (4), com uma programação voltada para toda a família, que inclui atrações culturais, gastronômicas e atividades de lazer. O destaque do dia será o Concurso da Maior Macaxeira, marcado para as 17h30.

As atividades começam a partir das 14h com a apresentação do grupo Moças do Samba, seguida pelo Trio Furacão, às 16h15. Paralelamente, das 16h às 20h, haverá lazer e recreação infantil para as crianças que acompanharem o evento.

Após o concurso, a programação seguirá com o desfile e escolha da Miss Universo, previsto para as 19h30. A noite será animada ainda pela música do Forró no Seringal, às 21h30, e pelo show de John Rabelo e Banda, que encerra as atividades da noite às 22h45.

O festival, que ocorre este ano no Horto Florestal, se estende até domingo (5) e reúne expositores, agricultores e empreendedores locais, com foco na valorização da cultura, da produção rural e da gastronomia acreana.