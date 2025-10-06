Festival Estilo Brasil une O Terço ao Clube da Esquina em Brasília

O público do Festival Estilo Brasil terá a oportunidade de ver em 25 de outubro, no Ulysses Centro de Convenções, a apresentação de Sérgio Hinds, o guitarrista que é a espinha dorsal e o membro mais antigo da lendária banda O Terço.

O Festival Estilo Brasil é oferecido pelo Banco do Brasil Estilo e tem o patrocínio de cartões BB Visa, Banco do Brasil e Governo Federal. Conta com a realização do Metrópoles e produção da Oh! Artes.

Hinds começou a relação com a música precocemente e de forma autodidata, um fato que contribuiu para se tornar uma das maiores referências da guitarra brasileira.

Ao falar sobre o início na música, Hinds destacou o ambiente musical em casa: “minha mãe era cantora e tocava piano. Depois, a minha irmã mais velha começou a tocar piano… A partir daí foi uma busca mesmo. Foi tudo intuitivo, no meu caso”, ele relatou, citando que tinha cerca de 5 ou 6 anos quando começou a mexer no violão.

Ele se alinha a grandes nomes como Eric Clapton e Santana, que também desenvolveram a arte de maneira intuitiva, sem educação musical formal.

A história da banda, O Terço, que se junta agora ao Clube da Esquina na turnê “Esquinas & Canções”, é marcada pela criatividade e resistência.

O grupo surgiu em 1968 no Rio de Janeiro, mas enfrentou a censura da época. Hinds lembra que o nome original da banda, “Os Libertos”, foi vetado. Após outras tentativas vetadas (como “Santíssima Trindade”), eles adotaram o nome “O Terço”.

Apesar dos desafios, O Terço se consolidou nos anos 70, com Hinds na guitarra, e lançou álbuns cruciais como “Criaturas da Noite” (1975) e “Casa Encantada” (1976), que misturavam rock progressivo, elementos instrumentais e rock rural. Clássicos como “Queimada” e “Pássaro” são exemplos da riqueza sonora que Hinds ajudou a criar.

Ao longo da trajetória gravou onze álbuns de estúdio com O Terço, Hinds promete um repertório robusto que viaja pelo lirismo bucólico e o peso instrumental.

A participação no Festival Estilo Brasil garante que o público de Brasília testemunhe a união rara de duas vertentes musicais essenciais da história brasileira: o Clube da Esquina e o Rock Progressivo.

Programação:

Fagner

24 de outubro

Lô Borges, Beto Guedes e Sérgio Hinds

Turnê: Esquinas & Canções

25 de outubro

Martinho da Vila

31 de outubro

Tim Bernardes

8 de novembro

Paralamas do Sucesso & Dado Villa Lobos

Turnê: Celebrando 40 anos de Clássicos

21 de novembro

Caetano Veloso

11 de dezembro

Festival Estilo Brasil

Local: Ulysses Centro de Convenções

Ingressos: Bilheteria Digital