Festival ExpoMix chega à 6ª edição e agita Sobradinho com shows de Matheus & Kauan e mais

O Festival ExpoMix Brasil, já consagrado como um dos maiores eventos do gênero no país, chega à sua sexta edição entre os dias 24 e 26 de outubro, em Sobradinho (DF). O evento, que se tornou referência pela diversidade musical e pela grandiosidade da produção, reunirá artistas de renome nacional em três dias de festa, consolidando a temporada 2025 com chave de ouro. A entrada é gratuita, mediante doação de 2 kgs de alimentos não perecíveis.

Na sexta-feira, 24 de outubro, os portões do estádio abrem às 18h para receber o público na noite de abertura. A programação terá como destaque a dupla Matheus & Kauan, um dos nomes mais consagrados da música sertaneja nacional, além das apresentações de Nego Rainer, Paulo Sergio e Tay Gomes.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Matheus & Kauan Divulgação Matheus & Kauan Divulgação Luan Pereira Reprodução Instagram Luan Pereira Portal LeoDias Voltar

Próximo

A festa continua no sábado, 25 de outubro, com uma noite marcada pelo ritmo contagiante do piseiro e da música sertaneja universitária. A partir das 18h, sobem ao palco artistas como Vitor Fernandes, um dos principais nomes do gênero no Brasil. O cantor Luan Pereira também dá uma pausa na competição da Dança dos Famosos, do Domingão com Huck, para brindar os fãs brasilienses com seus principais hits. Duda Martins e Caio Fonseca completam a programação da noite.

O último dia do festival, domingo, 26 de outubro, terá início mais cedo, às 15h, e será dedicado a um line-up plural e festivo. A programação conta com o talento de Natanzinho Lima, Paulo Pires, Miozin do Goiás, Preazinho, Ju Marques e Guterres, artistas que prometem fechar a edição em clima de celebração popular.

Com uma infraestrutura digna dos maiores festivais do país, o ExpoMix Brasil contará com um megapalco exclusivo, dois camarotes ornamentados, vila gastronômica com ampla variedade de sabores, bar temático e banheiros climatizados.

O espaço ainda terá uma área coberta para o público, parque de diversões, praça iluminada com áreas instagramáveis e uma ambientação que promete transformar Sobradinho em um verdadeiro cenário de espetáculo. Atrações nacionais e locais completam a experiência que une música, conforto e entretenimento.

A animação também ficará por conta dos apresentadores Marcos Alencar Marcão e Edilaine, a Patroa, além do comando das pick-ups com o DJ Calixto. A organização é da produtora Emerson Piw Artistas e Eventos, com idealização de Emerson Primo.

SERVIÇO

6º Festival ExpoMix Brasil

Artistas: Matheus & Kauan, Vitor Fernandes, Luan Pereira, Natanzinho Lima e muito mais

Datas: 24 a 26 de outubro de 2025

Local: Estacionamento do Estádio – Sobradinho/DF

Entrada franca, mediante doação de 2kgs de alimentos não perecíveis

Abertura dos portões: Sexta (24/10) e sábado (25/10) às 18h; domingo (26/10) às 15h

Estrutura: parque de diversões, praça gastronômica, bar, praça iluminada instagramável

Apresentadores: Marcos Alencar Marcão e Edilaine, a Patroa

DJ residente: Calixto

Classificação indicativa livre