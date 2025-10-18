Festival Indiano em SP tem mais de 100 pratos típicos e show de luzes







Conhecido como o Festival das Luzes, o Diwali simboliza a vitória da luz sobre as trevas e do bem sobre o mal, marcando o início de um novo ano no calendário hindu. A tradição indiana recebe a segunda edição, neste final de semana (18 e 19), no Largo da Batata, em São Paulo, com mais de 100 opções de comidas típicas.

A programação gratuita vai das 11h às 21h e conta com diversas apresentações de danças indianas, além da Cerimônia das Luzes, em que os participantes são convidados a criar desenhos coloridos no chão, a fim de receber a presença de deusas do hindu. Outro destaque são as performances de cantores e DJs, que exploram a música contemporânea da Índia. As atrações podem ser checadas na rede social do evento.

Notícias relacionadas:

As barracas de rua, com pratos típicos, são uma das principais atrações do evento. Os destaques vão para as Samosas – pastéis fritos com massa fina e recheada com mistura picante de batata, ervilhas e especiarias, mas que também podem conter frango ou peixe. Outra atração é o butter chicken, um curry com pedaços de frango e temperos, como a pimenta caiena, conhecida pela cor avermelhada.

“A comida indiana recebe uma má reputação na internet, principalmente por vídeos que a descreve como suja”, comenta o organizador do evento, Guilherme Caetano. Porém, muitos pratos estão associados à prática do ayurveda, um sistema medicinal com mais de 3 mil anos, que busca o equilíbrio da saúde do corpo.

“É uma culinária bem diferente da nossa. Ela sofre um preconceito por parecer falta de higiene, mas, como explicou um vice-presidente da Associação Indiana, tem a questão do ayurveda, de você se nutrir energeticamente com os temperos. Então é uma culinária muito limpa,” aponta Guilherme.









Cerimônia das Luzes

A celebração do Diwali acontece de diferentes formas no mundo. Na Índia, luzes pisca-pisca são espalhadas por toda a parte e balões soltos no ar. No Canadá e Inglaterra, são usados fogos de artifício.

O Festival no Brasil vai criar um show na praça do Largo da Batata e um cerimonial que, apesar da ligação com o hinduísmo, Guilherme Caetano aponta que tornou-se algo individualmente religioso.

“A cerimônia virou um dos pontos altos do festival. (No ano passado), o convidado Sandip, da Índia, fez aquelas mandalas no chão com giz. Durante o processo, nós chamávamos algumas pessoas do público para ir colocando o pozinho na mandala, e, depois disso, vinham com uma vela pequenininha. Acabou virando uma cerimônia linda por ver as pessoas se abaixando, rezando com a vela, agradecendo (…), cada um com a sua religiosidade.”

*Estagiário da EBC sob supervisão de Odair Braz Junior