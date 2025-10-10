Festival MundiAcre celebra vozes latinas e exalta a força da cultura amazônica em Rio Branco

Educação antirracista em pauta

O Ministério Público do Acre deu um passo importante rumo a uma educação mais justa e inclusiva! A instituição firmou um acordo parcial com o Estado e o Município de Rio Branco para garantir que a educação antirracista saia do papel e chegue, de fato, às salas de aula das escolas públicas.

A iniciativa, conduzida pelo promotor de Justiça Thalles Ferreira Costa (foto), prevê a aquisição de materiais didáticos sobre a história e cultura afro-brasileira e indígena, além da formação de professores para trabalhar o tema de forma sensível e transformadora.

Na noite quarta-feira, 8, na Unimeta, ele foi um dos homenageados no 4° Congresso Estadual de Direitos Humanos, pelo Conselho Estadual dos Direitos e Cidadania do Acre, em parceria com a Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos, em reconhecimento à coragem, ao compromisso com a defesa da dignidade humana e da justiça social.

Uma aliança pela vida das mulheres

A procuradora de Justiça Patrícia Rêgo foi recebida com muito carinho no Tribunal de Contas do Estado (TCE), onde participou de uma reunião com a presidente do TCE, Dulce, a conselheira Naluh Gouveia, o professor da UFAC, Daniel Zen, e assessores do tribunal. Na pauta, um tema que exige compromisso e ação: o enfrentamento da violência contra a mulher.

Mas o encontro foi praticamente a fundação de uma grande frente institucional. De um lado, a fiscalização rigorosa do TCE; de outro, a força legal do MPAC; e completando o trio, o conhecimento acadêmico da UFAC. Essa junção de forças promete fortalecer a rede de proteção às mulheres e transformar boas ideias em resultados concretos.

Prêmio Rodrigo Pires de Empreendedorismo 2025

O Conselho de Jovens Empresários do Acre (CONJOVE), em parceria com a Associação Comercial, Industrial, de Serviços e Agrícola do Acre (ACISA) realiza nesta sexta (10), às 19h, no Gran Reserva, a solenidade do Prêmio Rodrigo Pires de Empreendedorismo 2025, uma das noites mais aguardadas do calendário empresarial acreano.

Inspirado na trajetória do empresário Rodrigo Pires, o prêmio busca fortalecer o ecossistema empreendedor local, estimulando a competitividade saudável, o associativismo e a responsabilidade social. A premiação reconhece empresas e líderes que se destacam pela inovação, responsabilidade social e contribuição ao crescimento do Acre. Com o tema “Um brinde ao futuro”, o evento celebra o espírito empreendedor e a renovação que move os jovens empresários do Estado.

Na terrinha

Quem acaba de desembarcar na terrinha é a nossa queridíssima Giselle Mubarac! Atualmente morando em Santos (SP), ela veio matar a saudade dos amigos, da família e, claro, da deliciosa gastronomia acreana. Na foto, Giselle com seus ex-assessores do MPAC. Seja bem-vinda, amiga!

Novo TAO

Este colunista, ao lado das amigas Walnizia Cavalcante, Rafisa Ganum e Socorro Poersch, prestigiou a nova unidade do Tao Sushi, agora instalada no Bosque Open Mall. O ambiente está um charme: amplo, bem decorado e com estacionamento espaçoso, além de contar com brinquedoteca e um mezanino exclusivo, perfeito para reuniões, aniversários e celebrações especiais.

O cardápio, reconhecido como um dos melhores do Estado, chega com novidades deliciosas que prometem conquistar ainda mais os amantes da boa gastronomia oriental.

Contagem regressiva para o grande dia!

O casal Camila e Eduardo já está com tudo encaminhado para o casamento, marcado para o dia 9 de novembro, na bela Florianópolis. E um dos momentos mais especiais dessa reta final é, sem dúvida, a entrega dos convites àqueles que serão seus padrinhos.

A amiga de infância da noiva, Júlia Tavares, foi surpreendida com o convite e, claro, aceitou na hora! A foto registra a alegria e a emoção de ter ao lado pessoas tão importantes nessa jornada.

Noite deliciosa no Point do Pato!

A empresária Socorro Moreira Jorge, proprietária do Point do Pato, reuniu um grupo de amigos colunistas sociais na última segunda-feira (6) para apresentar o novo prato da casa, criado em homenagem à querida Roberta Lima: o irresistível “Peixe da Rob”.

O prato leva filé de pirarucu fresco e camarão fritos no azeite, com um molho especial de cebola, alho, cheiro-verde, páprica picante e creme de leite batido com camarão defumado. Uma verdadeira delícia! Entre conversas animadas a noite foi agradável e saborosa, do jeitinho que só bons amigos e boa gastronomia proporcionam. Na foto, Moisés Alencastro, Roberta Lima, Jackie Pinheiro, Socorro Moreira Jorge, Márcia Abreu e Nonato Viana.

1º Festival MundiAcre

Com o tema “Vozes Latinas na Amazônia”, Rio Branco recebe, de 9 a 11 de outubro, no Teatro Hélio Melo e no Memorial dos Autonomistas, o 1º Festival MundiAcre, promovido pela Cia Cata-Ventos. “O evento une linguagens artísticas, povos e territórios, reafirmando a cultura como semente de um novo ciclo para a região”, destaca Romário Feitosa, presidente da Cia Cata-Ventos de Cultura e idealizador do festival.

A abertura aconteceu nesta quinta-feira, 9, às 19h, com o espetáculo “Laudes des Femmes des Terres Brûlées”, direto da Guiana Francesa, dentro do Ano Cultural Brasil–França 2025. A peça exalta a força feminina e a poesia dos povos de fronteira.

A programação continua hoje, 10, às 19h, no Memorial dos Autonomistas, o espetáculo “Afluentes Acreanas” onde convida o público a mergulhar nas memórias e lendas do estado, celebrando a arte local e o encontro entre tradição e contemporaneidade.

O encerramento será amanhã, 11, às 19h, no Teatro Hélio Melo, com “Chiquinha do Pandeiro & Ritinha da Silva do Rio Envira – Contando e Cantando Histórias da Floresta”, um tributo às mulheres da floresta e à sabedoria popular que mantém vivas as raízes amazônicas.