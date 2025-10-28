Fibrose hepática: como reverter quadro grave no fígado, segundo médica

Silenciosa e persistente, a fibrose hepática é uma ferida que o fígado tenta curar, mas que, com o tempo, pode comprometer sua própria sobrevivência. “A fibrose é o processo de cicatrização do fígado diante de uma agressão contínua, como inflamação, gordura ou álcool. O tecido saudável vai sendo substituído por tecido cicatricial”, explica Daniela Carvalho, hepatologista da clínica Gastrocentro.

Segundo a médica, quando essa substituição se torna extensa, o órgão perde parte de sua função e o grau máximo dessa cicatrização é a temida cirrose. O problema é que, até chegar lá, a doença costuma se desenvolver em silêncio.

“Nos estágios iniciais, a fibrose geralmente não causa sintomas. Muitas pessoas só descobrem a doença em exames de rotina”, alerta a especialista. Nos casos mais avançados, podem surgir sinais de cansaço, inchaço nas pernas ou na barriga, icterícia (pele e olhos amarelados), coceira, perda de peso e falta de apetite.

As causas por trás das cicatrizes da fibrose

De acordo com a hepatologista, qualquer condição que causa inflamação crônica ou fígado pode levar à fibrose. Entre as causas mais comuns, a médica cita as hepatites virais B e C, a doença hepática gordurosa — associada à obesidade e ao diabetes —, o consumo excessivo de álcool, o uso prolongado de certos medicamentos e até doenças genéticas e autoimunes.

A fibrose é classificada em cinco graus, de F0 (fígado normal) a F4 (cirrose). “Essa graduação ajuda o médico a entender o estágio da doença e orientar o tratamento”, explica Daniela.

Ilustração de um fígado com cirrose, consequência da doença hepática crônica caracterizada por fibrose e cicatrização do tecido

Tratamento e esperança de reversão

Apesar do nome assustador, a fibrose hepática pode ser revertida se tratada precocemente. “É um processo dinâmico que pode progredir ou regredir, dependendo da causa e do cuidado. O fígado tem uma capacidade impressionante de se regenerar”, afirma.

O tratamento depende da origem do problema. Nas hepatites virais, antivirais controlam a inflamação. Nos casos de gordura no fígado, mudanças no estilo de vida — emagrecer, controlar o diabetes e melhorar a alimentação — são fundamentais, com apoio de medicamentos, como os análogos GLP-1, em situações mais avançadas. Já nas fibroses relacionadas ao álcool, abandonar a bebida é essencial.

Todas as doenças do fígado podem causar fibrose hepática, por ser resultado de lesões repetidas ou contínuas no órgão

O tempo é o maior aliado

Quando a fibrose evolui para cirrose (grau F4), as cicatrizes tornam-se permanentes e as complicações podem ser graves — de sangramentos digestivos a câncer de fígado.

Por isso, a médica reforça a importância da prevenção: “Exames regulares, acompanhamento com um hepatologista, alimentação equilibrada e prática de exercícios físicos são fundamentais para preservar a saúde do fígado.”

A condição de gordura no fígado acomete 30% da população mundial, segundo artigo