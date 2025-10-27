“Fico triste”, diz Rafaella Justus após ataques à sua aparência

Rafaella Justus recorreu às redes sociais neste sábado (25/10) para abrir o coração sobre os comentários negativos que recebe, especialmente após compartilhar uma foto vestida como Malévola para uma festa de Halloween.

A filha de Roberto Justus e Ticiane Pinheiro aproveitou o espaço para refletir sobre a exposição nas mídias e oferecer apoio a quem também sofre com críticas online.

A adolescente explicou que decidiu gravar o vídeo depois de notar a quantidade de mensagens ofensivas em seus posts recentes.

O desabafo de Rafaella Justus

“Estava vendo os comentários dos meus vídeos aqui, principalmente os que postei ontem, e percebi o quanto ainda existe gente desnecessária. Fico triste, não por estarem me ofendendo, mas pelas pessoas, mesmo. Pelo tanto de ódio gratuito que elas descontam nos outros só para se sentirem superiores”, disse Rafaella, destacando que a negatividade alheia não a afeta pessoalmente, mas revela muito sobre quem a emite.

Em seu relato, Rafaella afirmou que algumas mensagens a fizeram recordar momentos difíceis do passado, mas que se sente preparada para lidar com esse tipo de situação.

“O que realmente me entristece é ver o quanto existe gente mal-amada. Vi alguns comentários, que me remeteram a momentos muito ruins do passado, e isso realmente me pegou. Mas, graças a Deus, tenho uma cabeça muito boa para lidar com esse tipo de situação”, acrescentou.

Buscar o lado positivo

A jovem também comentou sobre o aprendizado que teve por crescer sob os holofotes da mídia e sobre a necessidade de buscar o lado positivo da internet.

“Sei que a internet tem tanto o lado positivo quanto o negativo, então procuro sempre olhar para o lado bom, o que me ajuda a manter a mente mais aberta. Resolvi fazer esse vídeo também, porque sei que não sou a única que passa por isso. Muita gente enfrenta o mesmo e, infelizmente, é uma consequência de estar na mídia. Às vezes, as coisas fogem um pouco do controle, especialmente aqui, nessa rede”, explicou.

Detalhou apoio

Apesar dos ataques, Rafaella ressaltou que também recebe mensagens carinhosas.

“O que acho mais louco, é imaginar como essas pessoas agiriam na vida real, se estivessem frente a frente comigo. Porque uma coisa é destilar ódio na internet, menosprezar os outros por trás de uma tela; outra, completamente diferente, é estar cara a cara com alguém, sentindo o impacto das próprias palavras. Tenho certeza de que seria muito diferente. A coragem que muita gente tem atrás de um celular desaparece quando é preciso olhar alguém nos olhos”, refletiu.

Deixou conselho

Para concluir, a adolescente reforçou sua indignação com a facilidade de espalhar maldade e ódio e deixou um conselho aos seguidores.

“E confesso: fico ainda mais brava quando isso acontece com pessoas que amo do que comigo mesma. Espero que vocês pensem bem antes de comentar algo que não vai acrescentar nada à vida de vocês. Esse tipo de energia é muito ruim, e eu não desejaria para ninguém. Um beijo, gente. Bom sábado, bom final de semana, e obrigada a todos que me mandam tanto apoio e carinho por aqui. Amo vocês.”