Fiéis já se concentram na Gameleira à espera do 94º Círio de Nazaré em Rio Branco

Centenas de fiéis da igreja católica já se reúnem na Gameleira na tarde deste domingo (12), em Rio Branco, ponto de partida do tradicional Círio de Nazaré, que neste ano chega à sua 94ª edição.

Considerado o maior evento religioso do Acre, o Círio de Nazaré reúne milhares de católicos todos os anos para homenagear Nossa Senhora de Nazaré, símbolo de amor e esperança para os fiéis.

A movimentação intensa na Gameleira ocorre em espera do encontro das imagens e da grande procissão.

A programação oficial começou na manhã deste domingo, às 6h, com a missa solene e queima de fogos, seguida de outra celebração às 8h. O momento mais aguardado será quando a procissão parte da Gameleira em direção à Catedral Nossa Senhora de Nazaré, conduzida por cânticos, promessas e orações.

Confira o vídeo e a galeria de fotos (fotos por Juan Diaz, ContilNet):