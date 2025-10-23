23/10/2025
Universo POP
Lorena Maria expõe MC Daniel e acusa cantor de tentar reduzir gastos com o filho: “Vexame”
Virou trend! Vendedor da Honda viraliza ao postar entrega de moto com cliente com saco na cabeça
Prima da cantora Ana Castela morre em Cuiabá aos 36 anos após parto de emergência
Três médicos brasileiros que cometeram crimes chocantes e inspiraram séries e filmes
Decoradora comenta sobre valor da festa de Maria Flor, filha de Virginia Fonseca
Muito mais que mensagens: Bia Miranda e Vini Jr. tiveram noite de amor
Lorena Maria estuda processar MC Daniel por falta de apoio financeiro ao filho
Maraisa e Fernando Mocó anunciam fim do noivado após idas e vindas
Ana Castela não vai à festa da filha de Zé Felipe; entenda o motivo
Justiça tenta intimar Dudu Camargo em A Fazenda 17, mas não o encontra no local

Fies abre inscrições para mais de 58 mil vagas remanescentes em todo o país

Estudantes têm até 30 de outubro para se inscrever; metade das vagas será destinada a candidatos de baixa renda inscritos no CadÚnico

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

O Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) abriu, nesta quinta-feira (23/10), as inscrições para 58 mil vagas remanescentes em 690 instituições privadas de ensino superior. O prazo para se candidatar segue até 23h59 da próxima quinta-feira (30/10), por meio do site oficial do programa: fies.mec.gov.br.

As vagas disponíveis abrangem 10.319 cursos e turnos de graduação e são destinadas a estudantes que participaram do Enem desde 2010, com nota mínima de 450 pontos na média das provas e nota diferente de zero na redação. Também é exigido que o candidato tenha renda familiar mensal bruta per capita de até três salários mínimos.

Marcello Casal Jr/ Agência Brasil

É vedada a participação de quem realizou o Enem apenas como treineiro.

Cronograma

  • Inscrições: até 30 de outubro

  • Resultado da pré-seleção: 4 de novembro

  • Apresentação de documentos na CPSA: 5 e 6 de novembro

Os candidatos selecionados deverão comparecer à Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento (CPSA) da instituição de ensino para apresentar documentos que comprovem as informações prestadas no ato da inscrição.

Critérios de prioridade

Conforme o edital nº 21/2025, 50% das vagas remanescentes serão reservadas a candidatos com renda familiar por pessoa de até meio salário mínimo, inscritos no Cadastro Único (CadÚnico). Para esse grupo, é possível obter financiamento de até 100% dos encargos educacionais.

O sistema do Fies fará a identificação automática dos candidatos elegíveis com base nos dados fornecidos pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social (MDS).

Além disso, há cotas específicas para pretos, pardos, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência, respeitando a proporção populacional de cada estado, conforme o último censo do IBGE.

Última oportunidade do ano

O Ministério da Educação (MEC) informou que este é o último processo seletivo de 2025 para o programa, referente às vagas não preenchidas nas edições anteriores. Neste ano, o total de oportunidades ofertadas nos processos regulares ultrapassou 112 mil.

Fonte: Ministério da Educação (MEC) / G1 / Agência Brasil
✍️ Redigido por ContilNet

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost