Fies abre inscrições para mais de 58 mil vagas remanescentes em todo o país

O Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) abriu, nesta quinta-feira (23/10), as inscrições para 58 mil vagas remanescentes em 690 instituições privadas de ensino superior. O prazo para se candidatar segue até 23h59 da próxima quinta-feira (30/10), por meio do site oficial do programa: fies.mec.gov.br.

As vagas disponíveis abrangem 10.319 cursos e turnos de graduação e são destinadas a estudantes que participaram do Enem desde 2010, com nota mínima de 450 pontos na média das provas e nota diferente de zero na redação. Também é exigido que o candidato tenha renda familiar mensal bruta per capita de até três salários mínimos.

É vedada a participação de quem realizou o Enem apenas como treineiro.

Cronograma

Inscrições: até 30 de outubro

Resultado da pré-seleção: 4 de novembro

Apresentação de documentos na CPSA: 5 e 6 de novembro

Os candidatos selecionados deverão comparecer à Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento (CPSA) da instituição de ensino para apresentar documentos que comprovem as informações prestadas no ato da inscrição.

Critérios de prioridade

Conforme o edital nº 21/2025, 50% das vagas remanescentes serão reservadas a candidatos com renda familiar por pessoa de até meio salário mínimo, inscritos no Cadastro Único (CadÚnico). Para esse grupo, é possível obter financiamento de até 100% dos encargos educacionais.

O sistema do Fies fará a identificação automática dos candidatos elegíveis com base nos dados fornecidos pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social (MDS).

Além disso, há cotas específicas para pretos, pardos, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência, respeitando a proporção populacional de cada estado, conforme o último censo do IBGE.

Última oportunidade do ano

O Ministério da Educação (MEC) informou que este é o último processo seletivo de 2025 para o programa, referente às vagas não preenchidas nas edições anteriores. Neste ano, o total de oportunidades ofertadas nos processos regulares ultrapassou 112 mil.

Fonte: Ministério da Educação (MEC) / G1 / Agência Brasil

✍️ Redigido por ContilNet