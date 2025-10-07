07/10/2025
“Fiesta Soy Latino” promete agitar Rio Branco nesta sexta-feira, na Casa do Rio; adquira ingresso

No dia 10 de outubro (sexta-feira), a capital acreana será tomada pela energia vibrante da Fiesta Soy Latino, um evento que celebra a cultura, a música e o espírito latino em uma noite cheia de ritmo, cores e sabores.

A festa acontece a partir das 19h30, no Brazin Pub, e promete ser uma das mais animadas do ano. A grande atração da noite será a Banda Explosion, vinda diretamente da Bolívia.

Conhecida por sua versatilidade e alto astral, a banda apresenta um repertório contagiante que vai do reggaeton e cúmbia à salsa, bachata, merengue e até clássicos da música brasileira e sertaneja.

Na última edição da festa, a banda colocou todo o público para dançar, e promete repetir (ou superar) o sucesso nesta nova apresentação.

Completam o line-up os DJs Malu (Perú), Morane e Yuri Vargas, prometendo um mix de ritmos latinos e brasilidades.

Além da música, o público vai poder saborear uma culinária típica com pratos e drinks que remetem à América Latina, como pollo con papas fritas, tequila, margarita, mojito e caipirinha.

Os ingressos estão à venda em primeiro lote limitado, com valores de R$200 (mesa para 4 pessoas) e R$30 (individual). Os participantes ainda garantem shots de tequila grátis para começar a noite no clima caliente.

📍 Local: Brazin Pub

🕢 Horário: 19h30

📲 Vendas e informações: (68) 99613-2457

A “Fiesta Soy Latino” é uma produção que une cultura, diversão e diversidade, convidando o público de Rio Branco a viver uma noite inesquecível ao som da América Latina.

