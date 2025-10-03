03/10/2025
Universo POP
Fifa apresenta a Trionda, bola oficial da Copa dos Eua, México e Canadá

Modelo traz as cores vermelho, azul e verde em referência às bandeiras nacionais

A Fifa revelou oficialmente a bola que será usada na Copa do Mundo de 2026, que terá como sedes os Estados Unidos, o México e o Canadá. Batizada de Trionda, a bola reúne elementos que simbolizam os três países anfitriões do torneio e passa a integrar a coleção histórica de modelos criados especialmente para o Mundial.

O design traz detalhes em azul, vermelho e verde, cores que remetem diretamente às bandeiras das nações-sede. O nome escolhido também reforça a ideia de união: o prefixo “Tri” faz referência à realização conjunta do evento, enquanto em tradução literal do espanhol, “Trionda” significa “três ondas”.

Modelo traz as cores vermelho, azul e verde em referência às bandeiras nacionais/Foto: Reprodução

A bola ainda carrega símbolos característicos de cada país: a folha de bordo para representar o Canadá, a águia como referência ao México e a estrela como ícone dos Estados Unidos. Além disso, detalhes em dourado homenageiam o troféu da Copa do Mundo.

As bolas oficiais do Mundial se tornaram parte fundamental da tradição do futebol desde 1970, ano em que a Adidas passou a fornecer os modelos exclusivos para a competição. Desde então, cada edição conta com um design próprio e marcante, transformando esses itens em verdadeiros símbolos da história do torneio.

