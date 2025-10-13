FIFA avalia adiar Copa de 2034 na Arábia Saudita para 2035 por causa do calor e do Ramadã

A Copa do Mundo de 2034, que será realizada na Arábia Saudita, pode acabar acontecendo apenas em 2035. Segundo o jornal The New York Times, a FIFA já descarta a realização do torneio nos meses tradicionais de junho e julho devido ao calor extremo no Oriente Médio, o mesmo motivo que levou o Mundial do Catar, em 2022, a ser disputado no fim do ano, entre novembro e dezembro.

A alternativa mais viável seria transferir o torneio para novembro e dezembro, mas essa possibilidade também enfrenta um obstáculo: o Ramadã, período sagrado para os muçulmanos, que cairá justamente nessa época do ano em 2034. Com isso, a entidade analisa realizar a competição em janeiro ou fevereiro de 2035, logo após o fim do período religioso.

Durante participação na Assembleia Geral da Associação dos Clubes Europeus, na última quinta-feira (9/10), em Roma, o presidente da FIFA, Gianni Infantino, destacou a necessidade de flexibilidade diante do tema.

“Todos precisam ter cabeça aberta”, conta o dirigente. “Se você quer jogar ao mesmo tempo, em todos os lugares, então pode jogar em março ou em outubro, porque em dezembro não se joga em uma parte do mundo, e em julho, nós não jogamos em outra parte do mundo”, afirma.

Infantino confirmou que as datas da Copa de 2034 ainda estão sendo discutidas entre todas as partes envolvidas na organização.

“Já estamos entrando nos detalhes finais. Estamos discutindo isso com todos, o tempo todo, e não se trata apenas de uma Copa do Mundo, é uma reflexão geral”, declara.

O presidente da FIFA também mencionou que o calor não é exclusividade do Oriente Médio.

“Mesmo jogar em alguns países europeus em julho é muito, muito quente. Então talvez precisemos pensar sobre os melhores meses para jogar futebol, que é junho, na Europa. Esse mês não é muito usado, certo? Talvez existam maneiras de otimizar o calendário, mas estamos discutindo isso. Só precisamos manter a cabeça aberta”, completa.