Fifa condena Corinthians por dívida em contratação de jogador; entenda

fifa-condena-corinthians-por-divida-em-contratacao-de-jogador;-entenda

O Corinthians foi condenado pela Fifa por conta de uma dívida com o Midtjylland, da Dinamarca, pela contratação do volante Charles. O clube europeu terá direito a receber 1 milhão de euros (cerca de R$ 6,25 milhões na cotação atual).

O acordo entre Corinthians e Midtjylland seria de duas parcelas de 400 mil euros e uma de 800 mil euros. No entanto, a equipe paulista não teria quitado esta última, o que provocou o processo dos dinamarqueses na Fifa.

Caso a situação não seja resolvida, o Timão ficará sob transfer ban, ou seja, estará proibido de realizar novas contratações. A situação é a mesma de agosto, quando o Corinthians foi condenado por uma dívida com o Santos Laguna, do México, pela contratação de Félix Torres. Esta é a sexta condenação recente da equipe alvinegra na Fifa.

Confira as dívidas que o Corinthians foi condenado (por data do negócio):

  • Janeiro de 2024 – Santos Laguna pela contratação de Félix Torres – R$ 40 milhões;
  • Janeiro de 2024 – ao Talleres pela contratação de Rodrigo Garro – R$ 23,3 milhões;
  • Janeiro de 2024 e 2025 – ao Shakhtar Donetsk pelo empréstimo de Maycon – R$ 6,7 milhões;
  • Março de 2024 – Matías Rojas, por rescisão de contrato – R$ 41,3 milhões;
  • Julho de 2024 – ao Midtjylland, pela contratação de Charlies – R$ 6,25 milhões;
  • Agosto de 2024 – ao Philadephia Union pela contratação de José Martínez – R$ 8 milhões.

 

