Fifa condena Corinthians por dívida em contratação de jogador; entenda

O Corinthians foi condenado pela Fifa por conta de uma dívida com o Midtjylland, da Dinamarca, pela contratação do volante Charles. O clube europeu terá direito a receber 1 milhão de euros (cerca de R$ 6,25 milhões na cotação atual).

Charles é jogador do Corinthians.

Volante foi contratado junto ao Midtjylland.

Timão foi condenado por dívida com o Midtjylland.

O acordo entre Corinthians e Midtjylland seria de duas parcelas de 400 mil euros e uma de 800 mil euros. No entanto, a equipe paulista não teria quitado esta última, o que provocou o processo dos dinamarqueses na Fifa.

Caso a situação não seja resolvida, o Timão ficará sob transfer ban, ou seja, estará proibido de realizar novas contratações. A situação é a mesma de agosto, quando o Corinthians foi condenado por uma dívida com o Santos Laguna, do México, pela contratação de Félix Torres. Esta é a sexta condenação recente da equipe alvinegra na Fifa.

Confira as dívidas que o Corinthians foi condenado (por data do negócio):