Fifa condena Corinthians por dívida em contratação de jogador; entenda

O Corinthians foi condenado pela Fifa por conta de uma dívida com o Midtjylland, da Dinamarca, pela contratação do volante Charles. O clube europeu terá direito a receber 1 milhão de euros (cerca de R$ 6,25 milhões na cotação atual).
3 imagensFechar modal.1 de 3
Charles é jogador do Corinthians.
Riquelve Nata/Sports Press Photo/Getty Images2 de 3
Volante foi contratado junto ao Midtjylland.
Alexandre Schneider/Getty Images3 de 3
Timão foi condenado por dívida com o Midtjylland.
Miguel Schincariol/Getty Images
Leia também
-
Confira a análise do VAR no pênalti polêmico de Inter x Corinthians
-
Vídeo: Moraes brinca e diz que Corinthians foi “roubado” em pênalti
-
Brasileirão: Inter busca empate com o Corinthians no último lance
O acordo entre Corinthians e Midtjylland seria de duas parcelas de 400 mil euros e uma de 800 mil euros. No entanto, a equipe paulista não teria quitado esta última, o que provocou o processo dos dinamarqueses na Fifa.
Caso a situação não seja resolvida, o Timão ficará sob transfer ban, ou seja, estará proibido de realizar novas contratações. A situação é a mesma de agosto, quando o Corinthians foi condenado por uma dívida com o Santos Laguna, do México, pela contratação de Félix Torres. Esta é a sexta condenação recente da equipe alvinegra na Fifa.
Confira as dívidas que o Corinthians foi condenado (por data do negócio):
- Janeiro de 2024 – Santos Laguna pela contratação de Félix Torres – R$ 40 milhões;
- Janeiro de 2024 – ao Talleres pela contratação de Rodrigo Garro – R$ 23,3 milhões;
- Janeiro de 2024 e 2025 – ao Shakhtar Donetsk pelo empréstimo de Maycon – R$ 6,7 milhões;
- Março de 2024 – Matías Rojas, por rescisão de contrato – R$ 41,3 milhões;
- Julho de 2024 – ao Midtjylland, pela contratação de Charlies – R$ 6,25 milhões;
- Agosto de 2024 – ao Philadephia Union pela contratação de José Martínez – R$ 8 milhões.