Fifa condena Corinthians por dívida na contratação de Charles e clube sofrer no transfer ban

O Corinthians foi novamente condenado pela Fifa por não ter quitado integralmente a contratação do volante Charles junto ao Midtjylland, da Dinamarca. A decisão determina que o clube paulista pague 1 milhão de euros, o equivalente a cerca de R$ 6,25 milhões na cotação atual.

O acordo original previa duas parcelas de 400 mil euros e uma de 800 mil euros. O Timão não realizou o pagamento da última parcela, o que levou o clube europeu a acionar a Fifa. Caso o débito não seja quitado, o Corinthians poderá sofrer um novo transfer ban, ficando impedido de registrar novas contratações.

Essa é a sexta condenação recente do clube alvinegro na Fifa. Em agosto, o Corinthians foi penalizado por dívida com o Santos Laguna, do México, pela contratação do zagueiro Félix Torres.

Dívidas recentes do Corinthians na Fifa: