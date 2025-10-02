Fifa condena Corinthians por dívida na contratação de Charles e clube sofrer no transfer ban

02/10/2025
O Corinthians foi novamente condenado pela Fifa por não ter quitado integralmente a contratação do volante Charles junto ao Midtjylland, da Dinamarca. A decisão determina que o clube paulista pague 1 milhão de euros, o equivalente a cerca de R$ 6,25 milhões na cotação atual.

O acordo original previa duas parcelas de 400 mil euros e uma de 800 mil euros. O Timão não realizou o pagamento da última parcela, o que levou o clube europeu a acionar a Fifa. Caso o débito não seja quitado, o Corinthians poderá sofrer um novo transfer ban, ficando impedido de registrar novas contratações.

Essa é a sexta condenação recente do clube alvinegro na Fifa. Em agosto, o Corinthians foi penalizado por dívida com o Santos Laguna, do México, pela contratação do zagueiro Félix Torres.

Dívidas recentes do Corinthians na Fifa:

  • Janeiro de 2024 – Santos Laguna (Félix Torres) – R$ 40 milhões

  • Janeiro de 2024 – Talleres (Rodrigo Garro) – R$ 23,3 milhões

  • Janeiro de 2024 e 2025 – Shakhtar Donetsk (empréstimo de Maycon) – R$ 6,7 milhões

  • Março de 2024 – Matías Rojas (rescisão de contrato) – R$ 41,3 milhões

  • Julho de 2024 – Midtjylland (Charles) – R$ 6,25 milhões

  • Agosto de 2024 – Philadelphia Union (José Martínez) – R$ 8 milhões

