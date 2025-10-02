Fifa considera ampliar números de times por país no Mundial de Clubes

A Fifa considera fazer mudanças na próxima edição da Copa do Mundo de Clubes. De acordo o jornal inglês The Times, a entidade quer aumentar o número de times permitidos por um país no torneio.

O aumento seria de dois para três clubes do mesmo país. A ideia é evitar cenários em que os campeões das ligas fiquem de fora do torneio, como foi o caso de Barcelona, Napoli e Liverpool.

O movimento também adiantaria outra mudança: aumentar o formato do Mundial de Clubes para 48 equipes, ao invés de 32. A decisão espelharia o que aconteceu com a Copa do Mundo de seleções, que também contará com o número ampliado de equipes a partir de 2026.

Também é discutido a realização do torneio a cada dois anos. No entanto, a Fifa encontra forte oposição contra essa opção. A Uefa é contra a ideia, que colocaria mais pressão no calendário, que já sofre críticas.

No entanto, a entidade conta com apoio — e pressão — de grandes clubes para a realização do Mundial bienalmente, como o Real Madrid.

Como o calendário de partidas fixo até 2030, mesmo com a mudança, a próxima Copa do Mundo de Clubes seria realizada em 2029, não em 2027. E só então começaria a ser realizada de dois em dois anos, com o começo em 2031.