02/10/2025
Universo POP
“Os Feiticeiros Além de Waverly Place” lança trailer da 2ª temporada
Com Sabrina Carpenter, Lollapalooza Brasil anuncia line-up de cada dia para 2026
Cardi B publica carta aberta para Nicki Minaj após briga e cita abuso de drogas e estupro
Angélica retorna à TV com novo programa ao vivo
Empresário dispara contra organização da ExpoSena: “Uma mixaria, um trem vergonhoso”
Cantor é excluído do Lollapalooza Brasil após investigação sobre morte de adolescente
Equipe de Gaby Spanic vai acionar justiça após polêmicas na Fazenda 17
Acreana na Fazenda briga novamente com ex de Belo: “Seu grelo deve estar imenso de tanta bomba”
Nicki Minaj e Cardi B protagonizam barraco nas redes após lançamento de álbum
STJ mantém prisão de Hytalo Santos e do marido por suspeita de tráfico de pessoas

Fifa considera ampliar números de times por país no Mundial de Clubes

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
fifa-considera-ampliar-numeros-de-times-por-pais-no-mundial-de-clubes

A Fifa considera fazer mudanças na próxima edição da Copa do Mundo de Clubes. De acordo o jornal inglês The Times, a entidade quer aumentar o número de times permitidos por um país no torneio.

O aumento seria de dois para três clubes do mesmo país. A ideia é evitar cenários em que os campeões das ligas fiquem de fora do torneio, como foi o caso de Barcelona, Napoli e Liverpool.

O movimento também adiantaria outra mudança: aumentar o formato do Mundial de Clubes para 48 equipes, ao invés de 32. A decisão espelharia o que aconteceu com a Copa do Mundo de seleções, que também contará com o número ampliado de equipes a partir de 2026.

Também é discutido a realização do torneio a cada dois anos. No entanto, a Fifa encontra forte oposição contra essa opção. A Uefa é contra a ideia, que colocaria mais pressão no calendário, que já sofre críticas.

No entanto, a entidade conta com apoio — e pressão — de grandes clubes para a realização do Mundial bienalmente, como o Real Madrid.

Leia também

Como o calendário de partidas fixo até 2030, mesmo com a mudança, a próxima Copa do Mundo de Clubes seria realizada em 2029, não em 2027. E só então começaria a ser realizada de dois em dois anos, com o começo em 2031.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost