fifa-pode-alterar-data-da-copa-para-fugir-do-calor,-diz-infantino

O presidente da Fifa, Gianni Infantino, defendeu a possibilidade de alterar o período tradicional da Copa do Mundo para adaptar o futebol aos efeitos das mudanças climáticas. Segundo ele, a entidade precisa ter “mente aberta” para rever o calendário e escolher meses com condições mais favoráveis de jogo.

Durante a Assembleia Geral da Associação Europeia de Clubes, em Roma, Infantino sugeriu que o torneio possa ser disputado em março ou outubro, fugindo dos extremos de temperatura enfrentados em várias regiões do planeta.

“Temos verão e inverno, e se quisermos jogar em qualquer lugar do mundo, talvez março ou outubro sejam melhores opções. Em algumas partes é impossível jogar em julho, e em outras, em dezembro. Precisamos encontrar um equilíbrio”, afirmou o presidente.

A discussão ganha força após experiências recentes com o clima. A Copa do Mundo de 2022, no Catar, foi realizada em novembro e dezembro por causa do calor intenso do meio do ano. Já o Mundial de Clubes de 2025, nos Estados Unidos, teve partidas atrasadas por alertas de clima severo.

Infantino também admitiu que a Copa do Mundo de 2034, marcada para a Arábia Saudita, pode ser disputada em janeiro de 2035, para evitar as altas temperaturas do verão local e respeitar o período do Ramadã, que ocorrerá no fim de 2034.

“Estamos discutindo constantemente. Não é apenas sobre uma Copa, é uma reflexão geral sobre o futebol e o clima”, finalizou.

Antes da edição saudita, a Copa do Mundo de 2026 será sediada por Canadá, Estados Unidos e México, e a de 2030 terá jogos em Argentina, Espanha, Marrocos, Paraguai, Portugal e Uruguai.