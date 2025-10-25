25/10/2025
Universo POP
Saiba condição de Virginia para reencontro com Vini Jr. na Espanha
4 signos terão uma virada no destino nesta sexta-feira; veja se o seu está entre eles
Influenciadora presa diz ser injustiçada: ‘Ninguém deveria ser preso por fumar maconha’
Virginia Fonseca embarca para Madri acompanhada de melhor amiga de Vini Jr.
Virginia chama mãe de Vini Jr. de “mamma” e reforça clima de intimidade com a família do craque
Quem é Chulipa, influenciador que afirmou ter perdido a virgindade com Carlinhos Maia
Influenciador expõe ter perdido a virgindade com Carlinhos Maia: ‘Tirou meu cabaço’
Marília Mendonça lidera as 10 novidades musicais da semana
Kim Kardashian revela diagnóstico de aneurisma cerebral em novo episódio do reality
Veja fotos da festa luxuosa de Maria Flor, filha de Virginia Fonseca e Zé Felipe

Fila por dentista no DF tem 20 mil pessoas e espera passa de 300 dias

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
fila-por-dentista-no-df-tem-20-mil-pessoas-e-espera-passa-de-300-dias

No Distrito Federal, quase 20 mil pessoas estão na fila por atendimento odontológico especializado na rede pública. Em algumas áreas, o tempo de espera ultrapassa 300 dias, segundo dados do Painel de Acompanhamento do Sistema Único de Saúde (SUS-DF), do Ministério Público do Distrito Federal (MPDFT).

Liderando os procedimentos em espera, estão a prótese dentária e endodontia (tratamento de canal), que juntas somam mais de 13,4 mil pacientes. Na sequência, aparecem a odontopediatria, com 1.861 pessoas na fila, e os atendimentos para distúrbio temporomandibular, cuja espera chega a 313 dias, o maior tempo registrado.

Leia também

Outro dado alarmante que preocupa é o atendimento pré-operatório odontológico de pessoas com deficiência (PCD) sob anestesia geral, com espera de até 238 dias.

Enquanto algumas áreas apresentam longas filas, outras têm demanda reduzida. A cirurgia buco-maxilo facial, por exemplo, registra apenas quatro pessoas na fila, com espera de até 58 dias. Já em prótese dentária, há quase 7 mil pacientes e o tempo médio de espera sequer é informado, o que indica falhas de monitoramento. Essa desigualdade, segundo os especialistas, mostra que há má distribuição de recursos e profissionais.

Veja a fila de espera:

table visualization

Para o cirurgião-dentista Gustavo Delmondes, o problema é antigo e estrutural. “A odontologia pública enfrenta uma defasagem de profissionais e equipamentos, especialmente nas áreas reabilitadoras, como prótese e endodontia. Essas especialidades exigem mais tempo de cadeira e materiais caros, o que torna o atendimento no SUS mais difícil de manter em volume adequado”, explica.

Delmondes destaca que o custo e o tempo de execução dos procedimentos dificultam o fluxo de atendimentos. “Um tratamento de canal pode exigir várias consultas, enquanto a confecção de uma prótese depende de etapas laboratoriais que o serviço público nem sempre consegue absorver”, acrescenta.

Para enfrentar o problema, a cirurgiã-dentista Samara Agatha defende a ampliação de parcerias entre o poder público e instituições de ensino.  que a demora no atendimento afeta diretamente a saúde geral dos pacientes. “Um dente perdido sem reposição compromete a mastigação, a fala e até a autoestima. Já um canal não tratado pode evoluir para infecções graves e até internações hospitalares. A fila de espera não é apenas um número, ela representa dor e perda de qualidade de vida para milhares de pessoas”, afirma.

O que diz a SES-DF

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) diz reconhecer os desafios na área de saúde bucal, especialmente nas especialidades de prótese dentária, endodontia,  Disfunção Temporomandibular (DTM) e odontopediatria, que concentram o maior número de pacientes em espera.

Segundo a pasta, um dos motivos da longa fila de espera é a falta de profissionais para a área. “A fila atual reflete um cenário complexo escassez de profissionais especializados e aumento da demanda reprimida, agravada nos últimos anos por fatores como a pandemia e restrições orçamentárias”, afirma a SES-DF em nota.

A SES-DF afirmou estar adotando uma série de medidas estruturantes, como por exemplo:

  • Parceria com programas de residência, com a ampliação do número de vagas e a qualificação dos residentes para atender a demanda crescente
  • Retomada do atendimento em prótese dentária, que sofreu paralisação devido à falta de contrato com laboratório especializado, o que paralizou o atendimento. O serviço foi retomado em julho e a SES-DF trabalha para normalizar a fila de espera.
  • Revisão da alocação de recursos humanos, com redistribuição de profissionais conforme a demanda regional e especialidade.
  • Modernização dos sistemas de regulação e monitoramento, para garantir maior transparência e eficiência na gestão das filas.
  •  Estudos para ampliação de carga horária de especialistas, especialmente em endodontia e prótese dentária, mediante disponibilidade orçamentária.

A SES-DF afirma ainda estar comprometida com a melhoria contínua dos serviços odontológicos oferecidos à população e está aberta ao diálogo com instituições acadêmicas, conselhos profissionais e sociedade civil para construir soluções.

Mapa Social

O Mapa Social da Saúde é uma ferramenta de busca em tempo real de informações sobre marcações de exames, consultas e cirurgias eletivas reguladas pelo Complexo Regulador em Saúde do Distrito Federal. Os dados são extraídos do Sistema de Regulação (Sisreg), desenvolvido pelo Ministério da Saúde. O painel não considera as vagas disponibilizadas por demanda espontânea nas unidades de saúde.

Para mais informações, se recomenda que o paciente acesse os canais oficiais da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal ou compareça à unidade de saúde mais próxima da sua residência.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost