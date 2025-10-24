Filha de Ancelotti revela nova fase do técnico à frente da Seleção Brasileira

Katia Ancelotti, filha de Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira, afirmou em entrevista ao Corriere della Sera, da Itália, que o pai vive uma fase de entusiasmo e renovação no comando do Brasil. No cargo há cinco meses e com seis jogos disputados, o treinador demonstra, segundo ela, alegria e leveza no trabalho.

“Diz que parece ter voltado no tempo, quando ainda era jogador. Os atletas dele vivem na Europa, mas quando voltam ao país sentem a força das raízes”, contou Katia.

Carlo Ancelotti comandou treino da Seleção Brasileira nesta terça-feira (3/06) / Fotos: Rafael Ribeiro (CBF) Carlo Ancelotti ao lado de sua esposa nas férias no Canadá Reprodução/Instagram: @mrancelotti Davide Ancelotti na comissão da Seleção Brasileira Davide Ancelotti na comissão da Seleção Brasileira/Reprodução/CBF David Ancelotti desembarca no Aeroporto do Galeão no Rio de Janeiro Reprodução/x: ge.globo

Ela destacou o ambiente unido sob o comando do técnico italiano.

“Mal esperam para treinar e jogar juntos, sem pressa, sem se isolar no celular. Isso o encanta. No fundo, papai é um homem simples”, completou.

Katia também comentou sobre o estilo de liderança do pai e o modo como ele se conecta com as pessoas.

“Às vezes, eu gostaria que ele fosse um pouco menos ‘boa pessoa’, mais explosivo. Mas isso não faz parte da sua natureza”, declarou.

Davide Ancelotti e o desafio no Botafogo

Na entrevista, Katia ainda falou sobre o irmão Davide Ancelotti, que iniciou a carreira de técnico no Brasil e hoje comanda o Botafogo, após anos como auxiliar do pai.

“Para mim (ser filha do Carlo Ancelotti), nunca foi pesado, mas meu irmão Davide sofreu muito. Foi criticado por começar a carreira ao lado do papai. Teve mais dificuldades que os outros, justamente porque sempre apontavam o dedo”, afirmou.

Ela lamentou o julgamento constante sobre o trabalho do irmão.

“Fico incomodada porque falam dele, mas não dos outros filhos de técnicos que estão na mesma situação”, finalizou.