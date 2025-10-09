Filha de Dennis sai em defesa do DJ e detona ex do pai: “Assunto sério sendo banalizado”

A cantora Tília, filha de Dennis, recorreu às redes sociais nesta quinta-feira (9/10) para comentar a disputa entre o pai e a ex-esposa dele, Bárbara Falcão. A artista afirmou que o produtor musical tem a guarda provisória do filho do casal há 7 meses e que a decisão do juiz foi tomada por “alguma coisa muito séria”.

Segundo Tília, sua intenção não era se pronunciar, mas a quebra do sigilo judicial por uma das partes a levou a explicar o que tem acontecido. “Pra quem não sabe, o meu pai tá com a guarda provisória do meu irmão há 7 meses. […] Vou deixar um vídeo aqui que marca um pouco o início dessa coisa bem séria. Esse vídeo que passei aqui agora aconteceu infelizmente no aniversário de 6 anos do meu irmão esse ano. Isso foi do lado de fora da casa de festas, onde ela agrediu verbalmente eu, pessoas da minha família”, detalhou a jovem.

Assessoria de Bárbara Falcão se posicionou nas redes sociais Reprodução: Instagram/@barbarafalcaooficial Tília compartilhou mais informações em seu Instagram sobre o caso envolvendo uma acusação de agressão da ex do pai, Bárbara Falcão Reprodução: Instagram/@tiliaoficial Vídeo mostra provável agressão de Bárbara Falcão Reprodução: Instagram/@tiliaoficial Boletins de ocorrência compartilhados por Tília Reprodução: Instagram/@tiliaoficial

Tília ainda relatou que o caso no aniversário de 6 anos do irmão seria apenas a “ponta do iceberg” do que viveram com Bárbara. “Eu tenho até uma leve ansiedade de falar sobre essa pessoa. Eu não quero expor mais tudo, porque tudo tem provas. Um juiz não seria doido ou faria isso por nada”, disse ela, acrescentando que as agressões verbais teriam sido registradas em boletins de ocorrência.

Em outro momento, a influenciadora desmentiu as alegações de que o pai estaria impedindo o contato entre mãe e filho. “É uma das milhares de mentiras! Afinal, a mesma passou sábado e domingo com o filho!”, garantiu, compartilhando um print de uma conversa que mostra a criança aparentemente com Bárbara.

Tília também comentou as acusações de violência doméstica feitas por Bárbara e reforçou que o processo foi arquivado em 2022. “Eu sou mulher e fico triste de ver um assunto tão necessário e sério sendo banalizado por mentiras!!! Isso sempre foi uma ameaça e chantagem da mesma pois ela sabe que quando uma mulher fala sobre isso na internet automaticamente todos vão ficar do seu lado (o que é certo de se fazer, nunca façam ao contrário) mas nesse caso ela usou como uma tática já que não está conseguindo a guarda do menor!”, declarou ela. A cantora concluiu dizendo que confia nas decisões da Justiça para proteger o irmão e preservar a verdade.

O portal LeoDias tenta contato com Bárbara Falcão para um posicionamento e aguarda retorno. A assessoria da cantora compartilhou informações nas redes sociais, afirmando que Bárbara seria vítima de Dennis e o que comprovaria a situação é uma medida protetiva “deferida por prazo indeterminado”. Sobre o pronucianemnto da filha de Dennis, o espaço está aberto para respostas.