24/10/2025
Filha de Faustão relembra presença do pai no casamento: “Foi do jeito que tinha que ser”

Escrito por Portal Leo Dias
A aparição de Fausto Silva no casamento da filha, Lara Silva, voltou a virar notícia depois que a herdeira comentou a presença do pai na cerimônia com Julinho Casares, realizada no fim de setembro. Em entrevista ao Terra, ela descreveu o momento como importante para ela e para todos os convidados.

“Foi muito especial e muito emocionante para todo mundo que estava lá. Foi do jeito que tinha que ser, super leve”, disse. A cantora relembrou que a presença do pai, que tem levado uma vida longe dos holofotes desde o primeiro transplante, emocionou o público: “Me mandaram mensagens lindas. Fiquei muito tocada por isso. Não esperava tanta repercussão”.

Veja as fotos

Reprodução Instagram Lara Silva/ montagem
Lara Silva e FaustãoReprodução Instagram Lara Silva/ montagem
Reprodução Instagram Lara Silva/ montagem
Lara Silva e Faustão no casamentoReprodução Instagram Lara Silva/ montagem
Crédito: Reprodução Instagram @faustaodomeucoracao
Lara Silva, filha de Faustão, casou-se com Julinho Casares na mansão do pai, em SPCrédito: Reprodução Instagram @faustaodomeucoracao

Lara e Julinho se casaram em uma cerimônia intimista no jardim da mansão de Faustão, em São Paulo. Ela caminhou até o altar de mãos dadas com o pai, que estava em uma cadeira de rodas, empurrada pelo filho mais novo, Rodrigo.

O casal já morava junto, e a cerimônia foi realizada para oficializar a união: “É bom porque o casamento ficou só um dia para se divertir. É um momento mais leve, não tem essa pressão”.

“Agora estamos com aliança no dedo, há uma responsabilidade maior, mas, no dia a dia, continua a mesma coisa. A gente já morava junto e compartilhava os dias com a cachorrada”, completou Julinho.

