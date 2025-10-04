Filha de Flávia Alessandra e Otaviano ganha festão de 15 anos no Rio

A filha caçula de Flávia Alessandra e Otaviano Costa, Olívia, completa 15 anos neste sábado (4/10) e a coluna Fábia Oliveira, que tem amigos espalhados por todos os lugares, descobriu que a adolescente ganhou uma grande celebração que será realizada na Barra da Tijuca, Zona Sudoeste do Rio de Janeiro.

Segundo fontes exclusivas da coluna, os pais famosos organizaram um grande evento, mas fizeram questão de manter o máximo de sigilo possível para evitar vazamentos.

Homenagem de Flávia Alessandra

Pelas redes sociais, Flávia Alessandra fez uma homenagem emocionante à filha. A atriz compartilhou fotos da menina quando era pequena e imagens recentes, destacando a alegria e a personalidade da aniversariante.

“Era terça-feira sem graça, mas você surgiu pra alegrar tudo. Riso. Risada. Gargalhada. Sempre foi bom e gostoso te ouvir. Menina bailarina, inteligente e diplomata… Que ama o nascer do sol e a lua brilhante… Moça sereia virando mulher”, escreveu a mãe.

A atriz ainda ressaltou a rapidez com que os anos passaram. “15 anos voaram e ninguém me avisou que passaria tão rápido… E agora? Agora é festa, alegria e agradecimento. Que filha incrível que eu ganhei. Te amo infinito”, completou.

Otaviano Costa também celebrou aniversário da filha

O pai, Otaviano Costa, também prestou homenagem à filha nas redes sociais, compartilhando uma série de fotos de Olívia desde recém-nascida até a adolescência.

Ele escreveu: “Oli faz 15!!! Que alegria! Que emoção. Confesso ser muito grato a Deus por ter nos escolhido para sermos berço e família desta menina iluminada. Que sorte a nossa! Que honra a minha ser seu pai. Aliás, como é bom ser pai desta garota que me ensina todo dia. Obrigado, minha filha. Obrigado por me fazer melhor. Obrigado por fazer este mundo melhor. Ela nasceu no dia 05/10/2010, às 19h34”.