Filha de Jorge Aragão nega aposentadoria do cantor após especulações

Tânia Aragão, filha e empresária de Jorge Aragão, resolveu se pronunciar após especulações de que o cantor iria se aposentar. Segundo ela, a intenção do artista é diminuir o ritmo de shows para ter mais qualidade de vida.
“Não há, de maneira nenhuma, uma declaração de aposentadoria. Mas sim de redução na quantidade de shows. Temos agenda para 2026 praticamente toda preenchida. E ele ainda pretende cantar bastante”, destacou a empresária ao Gshow.
5 imagensFechar modal.1 de 5
Jorge Aragão
Reprodução/Redes sociais.2 de 5
Jorge Aragão
reprodução3 de 5
Jorge Aragão
Divulgação4 de 5
Jorge Aragão
Instagram/Reprodução5 de 5
Jorge Aragão
Instagram/Reprodução
Leia também
-
Jorge Aragão anuncia aposentadoria aos 76 anos
-
Jorge Aragão festeja 50 anos de carreira em show no Rio de Janeiro
-
Exclusivo: Jorge Aragão fala da emoção do primeiro show após cirurgia
Ela ainda garantiu que é tudo pelo bem da saúde do pai. “É para que ele tenha mais tempo e qualidade de vida. Para que possa escrever mais. Só que se cuidando mais.”