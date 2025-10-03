filha-de-kelly-key-impressiona-ao-perder-26-kg.-veja-antes-e-depois

03/10/2025
Suzanna Freitas, filha de Kelly Key, usou as redes sociais para conversar com os seguidores sobre emagrecimento. Ela perdeu cerca de 26 kg e compartilhou detalhes do processo, como imagens de antes e depois de emagrecer.

Suzanna chegou a pesar 92 kg, tendo 1,74 m de altura. Diante do cenário negativo, ela resolveu treinar e fazer dieta para emagrecer. De início, morando em Portugal, perdeu 15 kg, mas sofreu com a volta ao Brasil.

“Acabou que poucos meses depois eu tive um reganho de 5kg. Eu bebia todos os fins de semana com meus amigos (estava com saudade disso) e aproveitei para comer todas as comidas que eu morria de saudade daqui do Brasil. Minha rotina estava desregulada”, iniciou.

“Nessa época eu já estava pensando eu voltar para a vida que vivia lá em Portugal, de treinos, alimentação correta… enfim, me reorganizar, mas estava difícil”, confessou.

Após buscar uma nova concentração, a filha de Kelly Key emagreceu ainda mais com a rotina fitness e o uso de um medicamento para auxiliar na perda de peso. “Hoje eu peso 66 kg”, afirmou.

Suzanna Freitas, filha de Kelly Key, antes de emagrecer

Suzanna Freitas, filha de Kelly Key, após emagrecer

Filha de Kelly Key, Suzanna Freitas com o pai, o cantor Latino

