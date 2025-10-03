filha-de-kelly-key-impressiona-ao-perder-26-kg.-veja-antes-e-depois

Suzanna Freitas, filha de Kelly Key, usou as redes sociais para conversar com os seguidores sobre emagrecimento. Ela perdeu cerca de 26 kg e compartilhou detalhes do processo, como imagens de antes e depois de emagrecer.
Suzanna chegou a pesar 92 kg, tendo 1,74 m de altura. Diante do cenário negativo, ela resolveu treinar e fazer dieta para emagrecer. De início, morando em Portugal, perdeu 15 kg, mas sofreu com a volta ao Brasil.
“Acabou que poucos meses depois eu tive um reganho de 5kg. Eu bebia todos os fins de semana com meus amigos (estava com saudade disso) e aproveitei para comer todas as comidas que eu morria de saudade daqui do Brasil. Minha rotina estava desregulada”, iniciou.
“Nessa época eu já estava pensando eu voltar para a vida que vivia lá em Portugal, de treinos, alimentação correta… enfim, me reorganizar, mas estava difícil”, confessou.
Após buscar uma nova concentração, a filha de Kelly Key emagreceu ainda mais com a rotina fitness e o uso de um medicamento para auxiliar na perda de peso. “Hoje eu peso 66 kg”, afirmou.
Veja o antes e depois na galeria!
3 imagens
Suzanna Freitas, filha de Kelly Key, antes de emagrecer
Reprodução/Instagram
Suzanna Freitas, filha de Kelly Key, após emagrecer
Reprodução/Instagram
Filha de Kelly Key, Suzanna Freitas com o pai, o cantor Latino
Reprodução