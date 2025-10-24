Filha de Lore Improta e Léo Santana ajuda a escolher nome do irmãozinho; veja quais são

Grávida do segundo filho, Lore Improta encantou os seguidores nesta sexta-feira (24/10) ao compartilhar um vídeo de Léo Santana conversando com a filha do casal, Liz, de 4 anos, sobre o bebê que está chegando. Nas imagens publicadas nas redes sociais, a menina mostra que já tem suas preferências, quando o assunto é o nome do irmãozinho ou da irmãzinha que está a caminho.
“E se for menina, qual o nome?”, pergunta Léo. “Helena”, responde Liz. “E se for menino?”, insiste o cantor. “Simon”, entrega a pequena, arrancando risadas dos pais.
Lore anunciou a gravidez na última quarta-feira (22/10) e, um dia antes, revelou a novidade para a filha. A reação de Liz foi de pura alegria: ela comemorou a nova fase, prometeu cuidar do bebê, mas fez uma ressalva bem-humorada: não pretende trocar as fraldas. Em outro momento, a dançarina mostrou a menina fazendo carinho em sua barriga, animada para contar aos coleguinhas da escola que vai ganhar um irmão.
“Jure! Sério, vida? Mentira!”
Já o anúncio para Léo Santana foi cheio de emoção e surpresa. A artista preparou uma brincadeira para revelar a notícia e registrar a reação do marido. Ela pediu que o cantor respondesse com a primeira palavra que viesse à cabeça sobre o tema “família”. Quando ele respondeu “alicerce”, Lore disparou: “Estou grávida!”. Surpreso, o GG da Bahia reagiu imediatamente: “Jure! Sério, vida? Mentira! Cara, não é possível!”, disse ele, visivelmente emocionado.
Sem acreditar de primeira, Léo só teve certeza quando a mulher mostrou o teste de gravidez enrolado em uma camiseta de Liz, com a frase: “Promovida a irmã mais velha”. Com os olhos marejados, o cantor abraçou Lore, que explicou, entre risadas, que havia descoberto a gestação no dia anterior.