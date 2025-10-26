Filha de Maíra Cardi vai para a UTI após o nascimento: “Dificuldade de respirar”

Maíra Cardi revelou nas redes sociais que sua filha recém-nascida, Eloáh, precisou ser internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) devido a dificuldades respiratórias. Na tarde deste domingo (26/10), a influenciadora agradeceu o apoio dos fãs e pediu orações pela bebê.

A criadora de conteúdo compartilhou os detalhes sobre o estado de saúde da bebê no story do Instagram: “Acabamos de sair da sala de parto. Eu já to no meu quarto. Eloáh foi pra UTI, ela tá com dificuldade de respirar e o Thiago tá lá com ela. Possivelmente ela vai ficar 12 horas na UTI, tá tudo bem, mas ela tá com dificuldade de respirar.”

“Queria agradecer a vocês o carinho e pedir pra vocês também orações pra que ela fique bem, pra que o pulmãozinho dela volte a respirar, pra que ela consiga o mais rápido possível sair de lá com saúde e com força pra respirar sozinha, porque agora ela tá precisando dessa força extra pra respirar sozinha”, complementou.

Em outro registro, ela mostrou a filha com alguns aparelhos. Eloáh é fruto do casamento de Maíra com Thiago Nigro. A influenciadora também é mãe da Sophia, que teve com Arthur Aguiar, e do Lucas Cardi Rangel, que nasceu quando ela estava com o empresário Nelson Rangel.