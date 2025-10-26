26/10/2025
Universo POP
Roberta Miranda liga para a dona do bordão ‘Tem Pitú?’ e fãs enlouquecem
Saiba condição de Virginia para reencontro com Vini Jr. na Espanha
4 signos terão uma virada no destino nesta sexta-feira; veja se o seu está entre eles
Influenciadora presa diz ser injustiçada: ‘Ninguém deveria ser preso por fumar maconha’
Virginia Fonseca embarca para Madri acompanhada de melhor amiga de Vini Jr.
Virginia chama mãe de Vini Jr. de “mamma” e reforça clima de intimidade com a família do craque
Quem é Chulipa, influenciador que afirmou ter perdido a virgindade com Carlinhos Maia
Influenciador expõe ter perdido a virgindade com Carlinhos Maia: ‘Tirou meu cabaço’
Marília Mendonça lidera as 10 novidades musicais da semana
Kim Kardashian revela diagnóstico de aneurisma cerebral em novo episódio do reality

Filha de Maíra Cardi vai para a UTI após o nascimento: “Dificuldade de respirar”

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
filha-de-maira-cardi-vai-para-a-uti-apos-o-nascimento:-“dificuldade-de-respirar”

Maíra Cardi revelou nas redes sociais que sua filha recém-nascida, Eloáh, precisou ser internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) devido a dificuldades respiratórias. Na tarde deste domingo (26/10), a influenciadora agradeceu o apoio dos fãs e pediu orações pela bebê.

A criadora de conteúdo compartilhou os detalhes sobre o estado de saúde da bebê no story do Instagram: “Acabamos de sair da sala de parto. Eu já to no meu quarto. Eloáh foi pra UTI, ela tá com dificuldade de respirar e o Thiago tá lá com ela. Possivelmente ela vai ficar 12 horas na UTI, tá tudo bem, mas ela tá com dificuldade de respirar.”

Veja as fotos

Reprodução Instagram Maíra Cardi
Maíra Cardi e EloáhReprodução Instagram Maíra Cardi
Reprodução Instagram Maíra Cardi
Maíra Cardi se interna para o nascimento da filha, fruto do casamento com Thiago NigroReprodução Instagram Maíra Cardi
Reprodução: TikTok @Cardinigro
Maíra Cardi explica por que pode ter que mudar o parto da filha com Thiago NigroReprodução: TikTok @Cardinigro

Leia Também

“Queria agradecer a vocês o carinho e pedir pra vocês também orações pra que ela fique bem, pra que o pulmãozinho dela volte a respirar, pra que ela consiga o mais rápido possível sair de lá com saúde e com força pra respirar sozinha, porque agora ela tá precisando dessa força extra pra respirar sozinha”, complementou.

Em outro registro, ela mostrou a filha com alguns aparelhos. Eloáh é fruto do casamento de Maíra com Thiago Nigro. A influenciadora também é mãe da Sophia, que teve com Arthur Aguiar, e do Lucas Cardi Rangel, que nasceu quando ela estava com o empresário Nelson Rangel.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost