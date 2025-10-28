Filha de Michelle Bolsonaro é assaltada em São Paulo

Letícia Firmo, filha da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro e enteada do ex-presidente Jair Bolsonaro, foi assaltada no último domingo (26/10), em São Paulo. A informação foi compartilhada os stories pela sua mãe, que acalmou os seguidores e alertou para que não caíssem em golpes.
“Minha filha Letícia foi roubada em São Paulo. Graças a Deus, está bem e já chegou em Brasília. Apenas levaram o celular. Caso recebam alguma mensagem pedindo dinheiro ou qualquer tipo de ajuda, desconsiderem e não respondam”, escreveu Michelle.
Não há mais informações sobre o local do assalto ou se Letícia registrou boletim de ocorrência na polícia. O portal LeoDias entrou em contato com a assessoria de Michelle mas ainda não obteve retorno.