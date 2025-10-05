Filha de Regina Casé brilha no cinema com bênção de Fernanda Montenegro

Um libelo sensível e tocante por um mundo inclusivo. Assim pode ser definido “90 decibéis”. E os aplausos efusivos com os quais o filme foi recebido no Festival do Rio, na noite do último sábado (4/10), tomaram a plateia ainda na cena final, quando os nomes dos atores – todos pessoas com deficiência (PCDs) – despontavam na tela culminando no de Benedita Casé Zerbini, protagonista do longa e merecidamente ovacionada.

Ela e a roteirista do filme, a também autora teatral Júlia Spadaccini são deficientes auditivas e, aliadas ao olhar sensível do diretor Felipe Barbosa (que perdera recentemente a mãe para uma doença degenerativa), encabeçam uma produção que presta um serviço de informação e de utilidade pública à população brasileira. E o filme estreia sob as bênçãos de dois importantes nomes da Cultura brasileira. Fernanda Montenegro e Caetano Veloso prestigiaram a sessão.

