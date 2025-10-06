06/10/2025
Filha de vereador e amigo morrem após capotamento em rodovia de Goiás

Goiânia – Um jovem, de 21 anos, e uma adolescente, de 15, morreram em um acidente na GO-221, nesse domingo (5/10), entre os municípios de Palestina de Goiás e Caiapônia, no oeste goiano. A garota foi identificada como Mariele de Sousa, filha do vereador e presidente da Câmara Municipal de Palestina de Goiás, Oziel Dantas.

Já o rapaz foi identificado como Nilson Xavier Barbosa Júnior. Outra jovem foi encaminhada para o Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), na capital goiana, mas, até o momento, não foi possível confirmar o estado de saúde dela.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o carro capotou, saiu da pista e bateu em uma árvore. De acordo com o comandante da Polícia Municipal de Palestina de Goiás, Everton Lima, Nilson era o condutor do carro, e eles seguiam em direção aà Caiapônia.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) atendeu a ocorrência e constatou a morte de Mariele. Nilson chegou a ser levado para o hospital, mas não resistiu. A Polícia Civil investiga as causas do acidente.

Homenagens

Nas redes sociais, Mariele e Nilson foram lembrados por amigos e familiares pela alegria e pelo brilho. “Sempre vou lembrar de você de como você era a menina que me alegrava, topava tudo, menina cheia de brilho”, homenageou a amiga Crislei Lorrayne.

“Todos os vereadores e a comunidade palestinense manifestam profundo pesar pela morte da jovem Marielle de Sousa, filha do presidente da Câmara Oziel Dantas, e Elcione de Sousa. Que Deus console o coração dos pais, familiares e amigos neste momento de grande dor”, informou a Câmara Municipal em nota publicada nas redes sociais.

