Filha descobre verdade por trás das “viagens de negócios” do pai

Durante toda a infância, uma jovem acreditou que o pai levava uma vida agitada de compromissos e viagens de trabalho. Para ela, ele era o exemplo de um homem dedicado, sempre entre aeroportos, reuniões e clientes. Mas aos 26 anos, essa imagem desmoronou — e o que parecia uma rotina profissional exemplar se revelou uma farsa cuidadosamente construída.

Em um relato publicado no Reddit, a mulher contou que as “viagens de negócios” do pai não passavam de uma desculpa. “Cresci achando que ele era um empresário ocupado, sempre voando para atender clientes”, escreveu. “Ele voltava com lembrancinhas, sabonetes de hotel e histórias sobre salas de embarque cheias.”

Tudo mudou quando, no mês passado, sua mãe encontrou um recibo de supermercado em uma pequena cidade, a apenas duas horas de casa. O detalhe que levantou suspeitas: era o mesmo local onde vivia a ex-namorada do pai.

A mãe, desconfiada, decidiu investigar — e as pistas vieram das redes sociais. “Sim, ele ainda usa o Facebook”, ironizou a filha. Os check-ins dele coincidiam com os fins de semana em que dizia estar viajando a trabalho, sempre na mesma cidade.

Ao ser confrontado, o pai tentou justificar. Disse que não havia traição, porque “só conversava” com a ex, e que precisava de “um tempo para ser ele mesmo”. A resposta, porém, só aumentou a decepção. “Minha mãe chama isso de traição, ele chama de autocuidado. Eu chamo de a crise de meia-idade mais patética que já vi”, desabafou.

Repercussão da atitude do pai

Nos comentários, usuários se mostraram indignados. “Ele traiu 100%”, escreveu um. Outro completou: “Mesmo que não tenha havido traição física, foi um caso emocional — e com alguém com quem ele já teve envolvimento”.

Houve também quem destacasse a ironia dos detalhes. “O cara tinha uma coleção de sabonetes de hotel para sustentar a mentira”, disse um internauta.

Entre críticas e mensagens de apoio, a jovem recebeu solidariedade de quem reconheceu no relato um drama familiar comum: o de descobrir que o herói de infância era, na verdade, apenas humano — e falhou.

Traição emocional

Em entrevista anterior ao Metrópoles, a educadora e terapeuta sexual Márcia Giacomossi explicou que a traição emocional ocorre quando uma pessoa se envolve em uma relação emocional com alguém que não é o seu parceiro, e isso pode interromper a relação com o companheiro, por ele se sentir negligenciado.

Márcia salienta, porém, que traição física costuma incomodar mais que a emocional. “Na traição física, existe um contato de beijo, de abraço e de sexo. Isso viola o contrato do casal de ser um só, de dois ter se tornado só um e ter uma terceira pessoa neste momento. Então, com certeza, a traição física ainda é a que mais dói em relação aos casais do que a emocional.”