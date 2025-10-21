Filha tenta impedir pai de matar a mãe e é agredida em MT

Um homem, de 25 anos, foi preso em flagrante no domingo (19/10), após tentar matar a companheira, de 29, no bairro Jardim Veneza, em Sinop (MT). A filha do casal, de 13, que estava presente durante a tentativa de feminicídio, tentou impedir o pai e foi agredida.

Os policiais foram acionados na noite de domingo para atender o caso de violência doméstica que teria sido interrompido por um vizinho, supostamente armado. Ao chegarem ao local, o agressor tentou resistir à prisão.

