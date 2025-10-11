11/10/2025
Universo POP
Diane Keaton morre aos 79 anos, diz revista
Cantor argentino é assassinado a tiros após ensaio de reality no México
Millie Bobby Brown compartilha primeira foto da filha adotada; veja
Apresentador conhecido como “Ken venezuelano” morre aos 41 anos após uso excessivo de testosterona
Lady Gaga entra para o elenco de “O Diabo Veste Prada 2”
Jovem viraliza após espalhar 7 kg de glitter em casa e carro do ex em vingança
“O Cavaleiro dos Sete Reinos”: spin-off do universo GOT ganha 1º trailer
Bella Longuinho faz cirurgia de redesignação sexual: “Renasço inteira”
Virginia Fonseca presenteia assessora com silicone e enxerto nos glúteos
Prestes a inaugurar loja no Acre, MP pede que marca de Virgínia seja enquadrada por práticas abusivas

Filhas de Bruna Biancardi e Neymar adoecem juntas e influenciadora desabafa

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
filhas-de-bruna-biancardi-e-neymar-adoecem-juntas-e-influenciadora-desabafa

Bruna Biancardi fez um desabafo em seu perfil no Instagram sobre a saúde das filhas, neste sábado (11/10). A esposa de Neymar Jr. revelou que Mavie, de 2 anos, e Mel, de 3 meses, ficaram doentes recentemente, mas já estão recuperadas. Nos últimos dias, a influenciadora esteve um pouco ausente das redes sociais justamente para cuidar das meninas.

“Esses últimos dias foram chatinhos. As duas ficaram doentes, mas agora está tudo bem”, escreveu Biancardi, posando com as herdeiras. Ela também compartilhou um registro de Mavie com um penteado inusitado, que arrancou sorrisos dos seguidores.

Veja as fotos

Reprodução: Instagram @brunabiancardi
Bruna Biancardi desabafa sobre a saúde das filhas com Neymar: “Dias chatinhos”Reprodução: Instagram @brunabiancardi
Reprodução: Instagram @brunabiancardi
Bruna Biancardi desabafa sobre a saúde das filhas com Neymar: “Dias chatinhos”Reprodução: Instagram @brunabiancardi
Reprodução Instagram @brunabiancardi
Festa de 2 anos de MavieReprodução Instagram @brunabiancardi
WhatsApp Image 2025 09 20 at 13.44.40
Bruna Biancardi abre álbum de fotos com as filhas de Neymar Jr
Foto/Instagram/@brunabiancardi
Bruna Biancardi abre álbum de fotos com as filhas de Neymar JrFoto/Instagram/@brunabiancardi

Leia Também

Bruna finalizou o sábado jogando beach tennis (esporte que combina tênis e vôlei na areia) com amigas e aproveitou para mostrar fotos meigas das filhas, incluindo um clique de Mavie mandando beijo para a câmera. A influenciadora costuma compartilhar detalhes da rotina com as meninas e também dividir dicas de beleza, como a recente transformação em seus cabelos.

É festa!

A festa de 2 anos de Mavie, filha de Neymar e Bruna Biancardi, transformou recentemente São Vicente, no litoral paulista, em palco de uma grande celebração. Entre os convidados estiveram Nadine Santos, Rafaella Santos, Neymar Pai, Mari Biancardi e Helena, filha do craque com Amanda Kimberlly.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost