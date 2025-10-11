filhas-de-bruna-biancardi-e-neymar-adoecem-juntas-e-influenciadora-desabafa

Bruna Biancardi fez um desabafo em seu perfil no Instagram sobre a saúde das filhas, neste sábado (11/10). A esposa de Neymar Jr. revelou que Mavie, de 2 anos, e Mel, de 3 meses, ficaram doentes recentemente, mas já estão recuperadas. Nos últimos dias, a influenciadora esteve um pouco ausente das redes sociais justamente para cuidar das meninas.
Bruna finalizou o sábado jogando beach tennis (esporte que combina tênis e vôlei na areia) com amigas e aproveitou para mostrar fotos meigas das filhas, incluindo um clique de Mavie mandando beijo para a câmera. A influenciadora costuma compartilhar detalhes da rotina com as meninas e também dividir dicas de beleza, como a recente transformação em seus cabelos.