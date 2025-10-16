Filhas de Virginia opinam sobre desempenho da mãe sambando e emocionam com a resposta

Passando um tempo de qualidade com as filhas, Virginia Fonseca aproveitou o momento para responder às dúvidas dos seguidores sobre as meninas, Maria Alice, de 4 anos, e Maria Flor, que está prestes a completar 3 anos. Entre as perguntas feitas nesta quarta-feira (15/10), a influenciadora quis saber o que as herdeiras achavam do seu desempenho sambando, agora que ela é a Rainha de Bateria da Grande Rio.

Antes de responder, Maria Flor fez uma divertida imitação da mãe sambando e, logo depois, elogiou: “Lindo”. Já Maria Alice foi direta: “Eu amei”. Emocionada, Virginia encheu as filhas de beijos, as duas são fruto do casamento com Zé Felipe. “Elas são as mais fofas, meu Deus”, derreteu-se a influenciadora. Além das meninas, Virginia também é mãe de José Leonardo, que completou 1 ano recentemente.

Maria Flor, Virginia Fonseca e Maria Alice – Foto: Edu Araújo/AgNews Ao voltar da China, Virginia foi recebida por Maria Flor e Maria Alice no hangar do jatinho particular da família

Atualmente, a apresentadora concilia a intensa rotina profissional com a maternidade e os encontros com seu novo affair, o jogador Vini Jr. Ao que tudo indica, ela decidiu dar uma nova chance ao relacionamento após o atleta se desculpar publicamente por ter trocado mensagens com outras mulheres enquanto se envolvia com ela.

Inclusive, Virginia levou a mãe de Vini, Fernanda Cristina, para um ensaio de samba. O evento aconteceu no dia 14 de outubro de 2025, e a influenciadora compartilhou os registros da noite nas redes sociais, mostrando a sintonia e a animação das duas sambando juntas.