Filho ameaça matar mãe por dívida de R$ 25 mil: “Comer na cadeia”

Um homem de 22 anos foi preso em flagrante após ameaçar matar a própria mãe para quitar uma dívida de R$ 25 mil. A prisão ocorreu nessa sexta-feira (17/10), em Vianópolis, no interior de Goiás.

A Polícia Civil foi acionada após a vítima, de 47 anos, registrar um boletim de ocorrência. Segundo o relato, ela começou a receber ameaças do filho por meio de áudios enviados por aplicativo de mensagens.

Leia também

Em um dos áudios, o suspeito afirma estar “doido para sujar o nome dele por homicídio”, e ameaça diretamente a mãe: “Pode ser com o seu [mãe] ou o da desgraça do seu marido.”

Ainda segundo o depoimento da vítima, as ameaças começaram após ela cobrar o filho por uma dívida. O jovem também devia dinheiro a uma conhecida da família, o que teria motivado a discussão.

Em outro trecho das gravações, o homem afirma que mataria “qualquer um” que atrapalhasse seus planos e, em tom de deboche, chega a dizer que gostaria de ser preso para “comer de graça” na cadeia.

Após tomar conhecimento das ameaças, equipes da Polícia Civil de Vianópolis, com apoio da Delegacia de Silvânia, localizaram o suspeito e efetuaram a prisão em flagrante.