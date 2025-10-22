Filho de 14 anos é suspeito de matar mãe vereadora em Portugal

A Polícia Judiciária (PJ) de Portugal apreendeu um adolescente de 14 anos suspeito de assassinar a própria mãe, a vereadora Susana Gravato, de 49 anos, que integrava a Câmara Municipal de Vagos, no distrito de Aveiro. O crime ocorreu na manhã dessa terça-feira (21/10), dentro da residência da família, localizada em Gafanha da Vagueira.

Susana foi morta com um tiro disparado por uma arma de fogo que pertencia ao pai do adolescente, marido da vereadora. Ainda segundo as autoridades, o corpo foi encontrado pelo companheiro no sofá da casa, ensanguentado e coberto por uma manta.

Após o ocorrido, o adolescente teria tentado simular um assalto para despistar a polícia. No entanto, o garoto apresentou inconsistências no depoimento, levando os agentes a concentrar as suspeitas nele.

Em nota, a PJ informou que durante as diligências recolheu provas materiais e apreendeu a arma utilizada. A corporação informou ainda que vai analisar as redes sociais do adolescente, em busca de indícios de uma possível influência ou instigação de terceiros para a prática do crime.

Segundo as investigações da polícia, não há registro de desentendimentos anteriores entre mãe e filho que possam ter motivado o crime.

Nesta quarta-feira (22/10), o adolescente prestou o primeiro depoimento ao Tribunal de Família e Menores de Aveiro. Por ter menos de 16 anos, ele é considerado criminalmente imputável e, portanto, será submetido à Justiça de Menores. Nessa condição, o jovem pode receber medidas de tutela educativa, como acompanhamento psicológico, acolhimento institucional ou internação em um centro educativo.