Filho, de 21 anos, confessa assassinato da própria mãe. Motivo choca

Um crime marcado pela brutalidade e pelo choque familiar abalou a cidade de Campo Grande, no Oeste potiguar. Um jovem de 21 anos confessou, nesta segunda-feira (6/10), ter assassinado a própria mãe, Roberta Keila Sales Ribeiro, de 41 anos, dentro da residência onde moravam. O homicídio ocorreu na manhã do último domingo (5), após uma discussão banal, segundo informações da Polícia Civil.

O corpo da vítima foi encontrado enrolado em um lençol e ocultado sob uma rede e roupas. A cena revelava o esforço do assassino em esconder as marcas do crime. O filho, que indicou o local aos policiais, alegou agir em “legítima defesa”, mas se recusou a detalhar como praticou o assassinato. De maneira informal, admitiu ter utilizado um lençol para asfixiar a mãe, um ato de extrema crueldade.

Investigadores apuram que a motivação do crime pode ter sido o medo do jovem de ser entregue à polícia pela própria mãe. Contra ele já havia um mandado de prisão em aberto por outro homicídio na cidade de Serra do Mel.

Após matar Roberta, o suspeito ainda tentou tirar a própria vida, usando uma corda, sem êxito. Ele também apresentava lesões feitas com lâmina, confirmadas em exame de corpo de delito.

Preso em flagrante, o jovem permanece à disposição da Justiça. O caso segue sob investigação.

