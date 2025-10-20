Filho de Gugu Liberato é contratado como novo apresentador da Record

João Augusto, filho de Gugu Liberato, é o novo contratado da Record. O jovem foi escolhido para ser apresentador de um novo quadro dominical na emissora, dentro do Domingo Espetacular. A atração vai mesclar reality show e jornalismo, focando nos bastidores dos primeiros passos do filho de Gugu como apresentador na TV brasileira.

Nas redes sociais, o vice-presidente de jornalismo da Record, Antonio Guerreiro, parabenizou João pela contratação.

“Bem-vindo João Augusto Liberato. Divirta-se muito!”, escreveu.

Na nova atração, João Augusto Liberato vai viver experiências reais de um apresentador em formação — desde as aulas de voz e expressão corporal até a prática em reportagens, entrevistas e programas de auditório.

Na Record, o projeto é visto como uma celebração emocionante a um novo talento, que carrega o DNA da comunicação, mas busca trilhar um caminho próprio de forma autêntica.