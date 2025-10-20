Filho de Gugu Liberato é contratado como novo apresentador da Record

20/10/2025
João Augusto, filho de Gugu Liberato, é o novo contratado da Record. O jovem foi escolhido para ser apresentador de um novo quadro dominical na emissora, dentro do Domingo Espetacular. A atração vai mesclar reality show e jornalismo, focando nos bastidores dos primeiros passos do filho de Gugu como apresentador na TV brasileira.

Nas redes sociais, o vice-presidente de jornalismo da Record, Antonio Guerreiro, parabenizou João pela contratação.

“Bem-vindo João Augusto Liberato. Divirta-se muito!”, escreveu.

João Augusto Liberato, filho de Gugu, posa ao lado de arquivos
Filho de Gugu Liberato, João Augusto mostra acervo do pai com mais de 30 mil itens
João Augusto Liberato, filho de Gugu, mostrou o arquivo com as recordações do pai

João Augusto Liberato, filho de Gugu, posa com uma câmera

Instagram/Reprodução2 de 4

João Augusto Liberato, filho de Gugu, posa ao lado de arquivos

Instagram/Reprodução3 de 4

Filho de Gugu Liberato, João Augusto mostra acervo do pai com mais de 30 mil itens

Instagram/Reprodução4 de 4

João Augusto Liberato, filho de Gugu, mostrou o arquivo com as recordações do pai

Instagram/Reprodução

Na nova atração, João Augusto Liberato vai viver experiências reais de um apresentador em formação — desde as aulas de voz e expressão corporal até a prática em reportagens, entrevistas e programas de auditório.

Na Record, o projeto é visto como uma celebração emocionante a um novo talento, que carrega o DNA da comunicação, mas busca trilhar um caminho próprio de forma autêntica.

