Filho de Ibaneis vai se filiar ao MDB, e governador comemora: “Renovação”

Um dos filhos do governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), vai se filiar ao partido do pai em novembro deste ano. O empresário João Pedro Barros (foto em destaque), de 20 anos, deve confirmar a filiação no dia 15.

À coluna Ibaneis comemorou a decisão do filho.

“Fico feliz de ver os jovens se interessando pela política. Isso demonstra que nosso país tem esperança de renovação”, afirmou.

Ibaneis também é pai do advogado Caio Barros e de Mateus, 6.

Na última segunda-feira (20/10), Ibaneis e a a vice-governadora Celina Leão (PP) se reuniram com a base do governo local. O encontro aconteceu na casa da vice-governadora.

Entre as pautas tratadas com os parlamentares, estava a união para as eleições de 2026 e os projetos importantes, como o Plano Diretor de Ordenamento Territorial (Pdot).

