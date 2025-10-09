filho-de-ivete-lamenta-morte-de-amigo,-aos-17-anos:-“piscar-de-olhos”

A notícia da morte prematura de Arturo Gatti Jr., de 17 anos, filho do ex-boxeador, Arturo Gatti, membro do Hall da Fama da modalidade, deixou muitos internautas chocados, na quarta-feira (8/10). O rapaz era amigo de Marcelo Sangalo, filho de Ivete, que usou os stories para lamentar a perda e recordar momentos ao lado dele.

“Va em paz. Valorizem seus amigos e familiares. Tudo muda em um piscar de olhos”, escreveu o adolescentes na rede social.

A notícia do óbito

Arturo Gatti Jr., de 17 anos, foi encontrado morto em um apartamento no México. A notícia foi confirmada pela família à emissora canadense TVA Nouvelle. A causa da morte não foi informada.

O filho da lenda do boxe morava no México com a sua mãe, Amanda Rodrigues. Em suas redes sociais, o jovem compartilhava seus treinos e se preparava para seguir os passos de seu pai.

Morte do pai e depressão

A morte do garoto acontece 16 anos após a do pai. Em 2009, em um apartamento alugado em Porto de Galinhas, em Pernambuco, o ex-lutador canadense foi encontrado sem vida pela sua esposa e mãe de seu filho. Na ocasião, o boxeador tinha apenas 37 anos e o seu filho ainda não havia completado um ano.

Nas redes sociais, amigos falaram sobre a perda e comentaram que Arturo Gatti Jr. tinha depressão: “A luta não acabou. Depressão jamais será ‘frescura’, quem já perdeu alguém pra essa doença, sabe bem. Converse, abra seu coração e se não tiver que te ouvir? Disque 188 O centro de ajuda a vida estará 24 h online para ajudá-lo (a). Que Deus conforte essa família”, desejou um. “A gente só percebe que a vida é um sopro, quando alguém do nosso convívio se vai, riam mais, semeiem o amor e façam o que vos traz felicidade”, aconselhou outro.

Busque ajuda

Está passando por um período difícil, assim como Arturo Gatti Jr.? O Centro de Valorização da Vida (CVV) pode ajudar por meio do número 188. A organização atua no apoio emocional e na prevenção do suicídio, atendendo, voluntária e gratuitamente, todas as pessoas que querem e precisam conversar, sob total sigilo, podem buscar ajuda por telefone, e-mail, chat e Skype, 24 horas, todos os dias.

O Núcleo de Saúde Mental (Nusam) do Samu também é responsável por atender demandas relacionadas a transtornos psicológicos. O Núcleo atua tanto de forma presencial, em ambulância, como à distância, por telefone, na Central de Regulação Médica 192.

Na rede pública de saúde, a assistência psicológica pode ser encontrada nos Centros de Atenção Psicossocial (CAPs), hospitais e unidades básicas de Saúde.