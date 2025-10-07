Filho de Mileide e Safadão surge pela 1ª vez após retirada de tumor da cabeça

Yhudy, filho de Mileide Mihaile e Wesley Safadão, apareceu nas redes sociais pela primeira vez, nesta segunda-feira (06/10), após passar por uma cirurgia para remover um tumor benigno na cabeça. O adolescente, de 14 anos, gravou um vídeo no story do Instagram da mãe, que comemorou sua boa recuperação.
“Só para falar que o bazar da minha mãe está chegando, né? Beijos”, declarou ele em um momento de descontração com Mileide.
A influenciadora então atualizou o estado do filho, cerca de duas semanas após o susto em sua saúde. “Yhudy chegou todo animado e eu deixei os legos dele aqui para arrumar, uma pequena coleção. Ele está ali na cozinha todo animado, todo maravilhoso, graças a Deus! Coisa boa! Chega estou meio emocionada. Nada melhor do que você estar com seus filhos com saúde”, disse ela.
Em outra postagem, a Mileide filmou o herdeiro sorridente e escreveu: “Chegou todo animado e lindo. Só não posso postar o áudio, pois ele me tira o juízo.”
Na última segunda-feira (29/9), a rainha de bateria da escola de samba Unidos da Tijuca gravou um vídeo nas redes sociais para dar detalhes da recuperação de Yhudy. “Desde que o Yhudy chegou em casa ele não tomou nenhum comprimido para dor. Ele está muito bem cuidado e se recuperando como um milagre de Deus, sem sentir nada. Um tourinho firme e forte”, contou em um trecho.