Filho de Milton Nascimento desabafa: “Meu melhor amigo está me deixando”

O cantor e compositor Milton Nascimento, de 82 anos, foi diagnosticado com Demência por Corpos de Lewy (DCL), doença neurodegenerativa que afeta a cognição e os movimentos. A informação foi confirmada na última quinta-feira (2/10) pelo filho e empresário do artista, Augusto, em entrevista à revista Piauí. Ele fez uma emocionante publicação nas redes sociais, revelando a luta da família diante das transformações que a condição tem imposto ao ícone da música brasileira.

No texto, ele detalhou a difícil jornada até a descoberta do diagnóstico e como a doença tem impactado a convivência com o pai nos últimos meses. O rapaz descreveu a dor de ver o cantor se afastar aos poucos.

Em um trecho comovente, Augusto Nascimento lamentou a perda das interações cotidianas que tinha com o pai. Segundo ele, a DCL tornou a comunicação um desafio. “Nossos diálogos, desde então, têm sido, em sua maioria, silenciosos ou um pouco confusos”, escreveu.

“Meu pai me chama e tenta falar comigo, mas nem sempre consegue se expressar”, acrescentou. O filho de Milton descreveu a ausência de hábitos que fortaleciam a amizade dos dois, como as ligações frequentes quando ele viajava, a curiosidade por “boas fofocas da vida” e a espera ansiosa por seu retorno para casa.

“Tem sido uma batalha diária, uma dor intensa e um vazio enorme no peito, pois, de alguma forma, o meu melhor amigo está me deixando aos poucos”, completou Augusto, expressando a complexidade de lidar com a condição do pai.