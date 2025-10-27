27/10/2025
Universo POP
Filho de prima de Ana Castela morre dias após o parto

Escrito por Metrópoles
O filho de Paula Proença Castela Ribeiro, prima da cantora Ana Castela, não resistiu e morreu neste domingo (26/10), em Cuiabá.

O bebê, chamado Levi, nasceu prematuro na última quarta-feira (22/10) e estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) neonatal desde o parto.

Paula havia falecido um dia após o nascimento do filho, devido a complicações decorrentes da gravidez e do pós-parto.

Leia também

Quem era Paula Proença

Natural de Cáceres, a 220 km da capital mato-grossense, Paula tinha 35 anos e atuava como advogada. Bastante conhecida em sua comunidade, ela também fazia parte do Ministério de Louvor da Igreja Assembleia de Deus Nova Aliança (ADNA), que lamentou profundamente a nova perda em nota oficial.

“A ADNA manifesta seu profundo pesar pelo falecimento do pequeno Levi, filho da nossa amada e eterna Paula, nos braços do Pai Celestial. Neste momento de dor e saudade, oramos para que o Espírito Santo console e fortaleça toda a família e amigos, trazendo paz e esperança ao coração de cada um”, declarou a instituição religiosa.

Ana Castela fez apelo

Antes de sua morte, Paula havia passado por complicações graves durante o parto, o que mobilizou familiares, amigos e a própria prima, Ana Castela.

A cantora chegou a usar as redes sociais para pedir doações de sangue em caráter de urgência, emocionando os fãs com o apelo. Após a confirmação da morte da advogada e de seu filho, seguidores e admiradores da artista deixaram mensagens de solidariedade à família. Paula deixa o marido e uma filha.

