Filho de técnico do Boca marca gol no Argentino após morte do pai

Pela 12ª rodada do torneio Clausura do Campeonato Argentino, Newell’s Old Boys e Tigre mediram forças sexta-feira (10/10). Ignacio Russo, filho de Miguel Ángel Russo, treinador do Boca Juniors que faleceu nesta semana, balançou as redes e chorou durante a comemoração.
SIII SEÑORES GOL DE TIGRE, GOL DE NACHO RUSSO, EL HIJO DE MIGUELO
— Termo de Palermo (@palertermo) October 10, 2025
O gol marcado por Russo aconteceu aos 21 minutos do primeiro tempo. Após jogada de Romero pela esquerda, Ignacio recebeu um cruzamento rasteiro e só teve o trabalho de empurrar para as redes, abrindo o placar para o Tigre, fora de casa.
Miguel Ángel Russo, pai de Igancio Russo, faleceu na última quarta-feira (8/10), aos 69 anos. Ele lutava contra o câncer de próstata e estava afastado do comando do Boca Juniors.