Filho de Tim Maia ironiza polêmicas e celebra legado do pai

Escrito por Portal Leo Dias
filho-de-tim-maia-ironiza-polemicas-e-celebra-legado-do-pai

Carmelo Maia marcou presença na coletiva de “Tim Maia: Vale Tudo, o Musical” e, com seu bom humor característico, mostrou que leva na esportiva as polêmicas que cercam o nome do pai. Em entrevista ao repórter Eduardo Reis, do portal LeoDias, ele brincou dizendo que já está acostumado com as controvérsias, afinal, herdou 413 processos judiciais do cantor.

Sincero, Carmelo afirmou não se incomodar com o ressurgimento das histórias envolvendo o cantor. “Já é quase nome sobrenome: Tim Maia Polêmica”, ironizou. O produtor também riu ao comentar que, se alguém quiser se esconder dele, basta ir até sua casa, já que praticamente mora no Tribunal de Justiça.

Veja as fotos

Reprodução
Reprodução
Reprodução
Tim Maia e Carmelo MaiaReprodução
Divulgação
Thór Junior como Tim Maia para musicalDivulgação
Divulgação
Thór Junior como Tim Maia para musicalDivulgação
Divulgação
Thór Junior como Tim Maia para musicalDivulgação
Foto/Portal LeoDias/Divulgação
Filho de Tim Maia ironiza polêmicasFoto/Portal LeoDias/Divulgação

Maia afirmou ainda estar acostumado a lidar com polêmicas, especialmente relacionadas à história do DNA e às narrativas fantasiosas que, segundo ele, sua mãe difundia na imprensa. O produtor destacou que pessoas próximas chegam a se assustar com a leveza com que ele trata temas tão delicados de sua trajetória.

Comparando o passado e o presente, Carmelo refletiu que, antes, o que vendia jornal era “sangue e cabeça de traficante na capa”, mas que hoje, na era da internet, o que atrai atenção é “mentira e sofrimento”. Apesar disso, garantiu não se deixar contaminar pelas histórias falsas e honra o legado deixado pelo pai.

