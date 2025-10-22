Filho de Wesley Safadão fala pela primeira vez sobre tumor no cérebro

O adolescente Yhudy, filho do cantor Wesley Safadão e da influenciadora Mileide Mihaile, falou pela primeira vez sobre o diagnóstico de um tumor no cérebro. Ele passou por uma cirurgia para retirada da massa em 19 de setembro, e compartilhou detalhes do processo durante entrevista ao podcast PodDelas.

💬 “Foi uma dor que não era de incômodo”

Yhudy contou que tudo começou com uma dor localizada na cabeça, que durou cerca de três semanas.

“Foi uma dor que não era de incômodo, só quando tocava, encostava, aqui em cima da cabeça”, explicou.

O jovem relembrou o momento em que descobriu o problema. Ele estava cortando o cabelo com o pai quando Wesley percebeu algo estranho e sugeriu que ele fosse ao hospital.

“Fiz um ultrassom e viram que tinha tipo um relevo. Fui direto para o hospital com minha mãe”, contou.

❤️ Mileide Mihaile relembra momentos de tensão

Durante a entrevista, Mileide Mihaile também falou sobre o medo e a apreensão que sentiu ao acompanhar o filho nos exames.

“Esse foi o maior tempo que passei em toda a minha vida; essas horas esperando o resultado desse exame”, desabafou.

Segundo ela, o filho passou por vários exames complementares para confirmar o diagnóstico e garantir que não havia outros tumores.

O procedimento cirúrgico foi bem-sucedido, e Yhudy segue em recuperação ao lado da família, recebendo o apoio dos fãs dos pais e de artistas de todo o país.

Fonte: PodDelas e Metrópoles

✍️ Redigido por ContilNet