17/10/2025
Universo POP
Morre Ace Frehley, guitarrista e um dos fundadores do Kiss, aos 74 anos
Justiça bloqueia contas do milionário Chiquinho Scarpa e encontra apenas R$ 34
Gracyanne Barbosa vive romance com João Vicente de Castro, ator de “Vale Tudo”
Academia evangélica tem música gospel e oração para ajudar alunos a fugir das tentações
Vale Tudo termina nesta semana e traz revelação inédita sobre quem matou Odete
Virginia mostra filha com uniforme do Real Madrid antes de viagem em família à Espanha
Ana Castela e Zé Felipe exibem anéis luxuosos da Cartier avaliados em R$ 75 mil
Esposa de Buzeira culpa contador por prisão do influenciador
Barraco em jogo: mulher flagra marido com amante e sai do estádio com ela
Via Verde Shopping promoverá evento especial de adoção e vacinação em parceria com o Departamento de Zoonoses

Filho do presidente da Bolívia é preso acusado de violência doméstica

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
filho-do-presidente-da-bolivia-e-preso-acusado-de-violencia-domestica

Luis Marcelo Arce Mosqueira, filho mais velho do presidente Luis Arce Catacora, da Bolívia, foi preso nesta quinta-feira (16/10) acusado de violência doméstica. A prisão foi confirmada pela Procuradoria-Geral da República da Bolívia.

Em setembro, a promotora Jessica Echeverría emitiu um mandado de prisão contra Arce Mosqueira após receber uma denúncia por violência familiar ou doméstica. Nesta quinta, depois de a Interpol emitir um alerta vermelho para a prisão internacional, a pedido do Ministério Público, ele se entregou à polícia, ao comparecer voluntariamente para depor, acompanhado de um advogado.

“Nas próximas horas, o suspeito deverá prestar depoimento ao promotor responsável pelo caso. A denúncia por violência doméstica já foi apresentada”, explicou o promotor Alberto Zeballos, ao jornal boliviano El Deber.

De acordo com ele, será solicitado ao tribunal que Arce Mosqueira fique detido na prisão de segurança máxima Palmasola, por cerca de 6 meses.

Leia também

Violência doméstica

Em 18 de setembro, a ex-companheira de Arce Mosqueira apresentou queixa contra ele por agressão física, que resultou em 12 dias de incapacidade médico-legal. A vítima relatou que, após uma discussão por causa de uma foto no celular do réu, ele teria agredido ela.

Apesar de a mulher ter retirado a queixa, o Ministério Público deu continuidade ao processo de ofício, por se tratar de crime de ordem pública e por haver determinação expressa da Lei 348.

“Por se tratar de um crime público, os procedimentos foram seguidos”, explicou Zeballos, que destacou que a Justiça decidirá se a desistência da vítima será aceita ou não.

O mandado de prisão contra Arce Mosqueira foi emitido em 20 de setembro, mas a polícia não conseguiu localizá-lo. Uma possível fuga do país com identidade falsa não foi descartada.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost