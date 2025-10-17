Filho do presidente da Bolívia é preso acusado de violência doméstica

Luis Marcelo Arce Mosqueira, filho mais velho do presidente Luis Arce Catacora, da Bolívia, foi preso nesta quinta-feira (16/10) acusado de violência doméstica. A prisão foi confirmada pela Procuradoria-Geral da República da Bolívia.

Em setembro, a promotora Jessica Echeverría emitiu um mandado de prisão contra Arce Mosqueira após receber uma denúncia por violência familiar ou doméstica. Nesta quinta, depois de a Interpol emitir um alerta vermelho para a prisão internacional, a pedido do Ministério Público, ele se entregou à polícia, ao comparecer voluntariamente para depor, acompanhado de um advogado.

“Nas próximas horas, o suspeito deverá prestar depoimento ao promotor responsável pelo caso. A denúncia por violência doméstica já foi apresentada”, explicou o promotor Alberto Zeballos, ao jornal boliviano El Deber.

De acordo com ele, será solicitado ao tribunal que Arce Mosqueira fique detido na prisão de segurança máxima Palmasola, por cerca de 6 meses.

Violência doméstica

Em 18 de setembro, a ex-companheira de Arce Mosqueira apresentou queixa contra ele por agressão física, que resultou em 12 dias de incapacidade médico-legal. A vítima relatou que, após uma discussão por causa de uma foto no celular do réu, ele teria agredido ela.

Apesar de a mulher ter retirado a queixa, o Ministério Público deu continuidade ao processo de ofício, por se tratar de crime de ordem pública e por haver determinação expressa da Lei 348.

“Por se tratar de um crime público, os procedimentos foram seguidos”, explicou Zeballos, que destacou que a Justiça decidirá se a desistência da vítima será aceita ou não.

O mandado de prisão contra Arce Mosqueira foi emitido em 20 de setembro, mas a polícia não conseguiu localizá-lo. Uma possível fuga do país com identidade falsa não foi descartada.