Filho do presidente da Bolívia é solto após ser preso por agredir a ex

Luis Marcelo Arce Mosqueira, filho do presidente Luis Arce, da Bolívia, foi liberado pela Justiça, nessa sexta-feira (17/10), após passar uma noite preso sob acusação de violência doméstica.

A decisão de soltura, da juíza Vivian Balcázar, do Juizado de Instrução Criminal Anticorrupção e Violência contra a Mulher de Santa Cruz, determinou que Arce Mosqueira realize terapia psicológica como parte das medidas cautelares, pelo período de cinco meses.

Em meados de setembro, a promotora Jessica Echeverría pediu a prisão de Arce Mosqueira, após receber denúncia de violência familiar ou doméstica. A Interpol chegou a emitir um alerta vermelho para a prisão internacional, a pedido do Ministério Público.

Nessa quinta-feira (16/10), ele se entregou à polícia, ao comparecer voluntariamente para depor, acompanhado de um advogado.

Violência doméstica

Em 18 de setembro, a ex-companheira de Arce Mosqueira apresentou queixa contra ele por agressão física, que teria resultado em 12 dias de incapacidade médico-legal da vítima.

Segundo ela, após uma discussão por causa de uma foto no celular do réu, ele teria agredido ela.

Apesar de a mulher ter retirado a queixa, o Ministério Público deu continuidade ao processo de ofício, por se tratar de crime de ordem pública e por haver determinação expressa da Lei 348.

“Por se tratar de um crime público, os procedimentos foram seguidos”, explicou Zeballos, que destacou que a Justiça decidirá se a desistência da vítima será aceita ou não.

O mandado de prisão contra Arce Mosqueira foi emitido em 20 de setembro, mas a polícia não conseguiu localizá-lo. Uma possível fuga do país com identidade falsa não foi descartada.