27/10/2025
Universo POP
MPGO pede multa de R$ 100 mil por postagens promocionais de Virgínia Fonseca
Em Portugal, Ana Castela fala de saudades e recebe recado romântico de Zé Felipe
“Ken Humano” se despede do personagem e inicia nova fase como frentista
Vídeo: Virginia Fonseca e Vini Jr. são flagrados juntos pela primeira vez em Madri
Sexóloga revela os sinais de que você pode ser “viciado” em trair
“Coagida”, diz advogado sobre denúncia de Marcela Tomaszewski contra Dado Dolabella
Passa ou Repassa: pergunta sobre água deixa participantes sem resposta
Horóscopo do dia: descubra o que os astros revelam para esta segunda-feira
Roberta Miranda liga para a dona do bordão ‘Tem Pitú?’ e fãs enlouquecem
Saiba condição de Virginia para reencontro com Vini Jr. na Espanha

Filho mata o pai a tesouradas após briga em Goiânia

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
filho-mata-o-pai-a-tesouradas-apos-briga-em-goiania

Goiânia – Um homem, de 31 anos, matou o pai, de 47, com golpes de tesoura após uma discussão na capital goiana. O crime ocorreu na madrugada desse domingo (26/10). Segundo a Polícia Militar de Goiás, o caso aconteceu após uma briga entre eles, no entanto, esta não teria sido a primeira tentativa do filho de matar o pai.

De acordo com informações preliminares, a briga teve início por volta das 2h no Setor Morada do Sol, região noroeste da capital. Pai e filho, que, segundo familiares, estariam sob efeito de drogas, começaram a trocar ofensas.

Eles estavam separados por um muro que divide as casas onde moravam. Em meio à discussão, o agressor teria pulado a estrutura que separa as casas e usado um instrumento cortante parecido com uma tesoura para atacar o pai com vários golpes.

Leia também

A avó do suspeito, mãe da vítima, presenciou o ataque. Ao perceber que o filho estava ferido, a mulher pediu ajuda para os vizinhos. O homem morreu no local, antes da chegada do socorro médico. Após o crime, o agressor fugiu em uma bicicleta, mas foi localizado pela Polícia Militar horas depois, na manhã do mesmo dia.

Segundo familiares, pai e filho tinham se desentendido outras vezes. Em uma das brigas que tiveram, a vítima chegou a ser hospitalizada e passou por cirurgia após ter sido ferida pelo mesmo agressor.

Equipes da Polícia Científica e do Instituto Médico Legal (IML) fizeram a perícia e removeram o corpo. O caso é investigado pela Delegacia de Investigação de Homicídios (DIH), que busca esclarecer as circunstâncias do crime. O suspeito permanece preso.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost