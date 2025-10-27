Filho mata o pai a tesouradas após briga em Goiânia

Goiânia – Um homem, de 31 anos, matou o pai, de 47, com golpes de tesoura após uma discussão na capital goiana. O crime ocorreu na madrugada desse domingo (26/10). Segundo a Polícia Militar de Goiás, o caso aconteceu após uma briga entre eles, no entanto, esta não teria sido a primeira tentativa do filho de matar o pai.

De acordo com informações preliminares, a briga teve início por volta das 2h no Setor Morada do Sol, região noroeste da capital. Pai e filho, que, segundo familiares, estariam sob efeito de drogas, começaram a trocar ofensas.

Eles estavam separados por um muro que divide as casas onde moravam. Em meio à discussão, o agressor teria pulado a estrutura que separa as casas e usado um instrumento cortante parecido com uma tesoura para atacar o pai com vários golpes.

A avó do suspeito, mãe da vítima, presenciou o ataque. Ao perceber que o filho estava ferido, a mulher pediu ajuda para os vizinhos. O homem morreu no local, antes da chegada do socorro médico. Após o crime, o agressor fugiu em uma bicicleta, mas foi localizado pela Polícia Militar horas depois, na manhã do mesmo dia.

Segundo familiares, pai e filho tinham se desentendido outras vezes. Em uma das brigas que tiveram, a vítima chegou a ser hospitalizada e passou por cirurgia após ter sido ferida pelo mesmo agressor.

Equipes da Polícia Científica e do Instituto Médico Legal (IML) fizeram a perícia e removeram o corpo. O caso é investigado pela Delegacia de Investigação de Homicídios (DIH), que busca esclarecer as circunstâncias do crime. O suspeito permanece preso.