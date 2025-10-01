01/10/2025
Universo POP
Virginia Fonseca rebate críticas sobre coreografia em estreia como rainha de bateria da Grande Rio
Andressa Urach surpreende em gravação com pai, irmã, filho e ex-marido
Grazi Massafera quebra o silêncio sobre rumores de mau cheiro de Cauã Reymond
‘Vale Tudo’ promete duas mortes impactantes e o retorno surpreendente de Leonardo
Rapper Oruam realiza desejo curioso em primeira noite fora da prisão
Zé Felipe publica primeira foto de mãos dadas com Ana Castela
BBB 26 terá cinco casas de vidro pelo Brasil e grupo de veteranos junto com pipoca e camarote
Wagner Moura desponta como possível vencedor do Oscar 2026 por papel em filme brasileiro
Solteira, Carol Nakamura fala que está mais seletiva aos 40 e revela: “3 meses sem beijar”
Que peixão! Ana Castela fica impressionada com o talento de Zé na pescaria

Filhos de Cid Moreira acionam MP contra viúva e denunciam homofobia

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
filhos-de-cid-moreira-acionam-mp-contra-viuva-e-denunciam-homofobia

Os filhos do jornalista Cid Moreira, falecido em outubro de 2024, protocolaram nesta última segunda-feira (29/9), junto ao Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ), uma representação criminal contra a viúva, Maria de Fátima Sampaio Moreira. Após denunciarem a esposa do falecido pai por fraude trabalhista e em inventário, no novo documento, obtido com exclusividade pelo portal LeoDias, eles pedem a abertura de investigação por supostos crimes que vão de falsidade ideológica e fraude processual a apropriação indevida de patrimônio e coação com ofensas homofóbicas.

Segundo a denúncia, Maria de Fátima teria declarado ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) que vivia em união estável com Cid e se apresentado como única dependente, ocultando a existência dos filhos. A manobra teria permitido a concessão exclusiva da pensão por morte.

Veja as fotos

Reprodução: Record
Cid MoreiraReprodução: Record
Reprodução: Arquivo pessoal
Roger Moreira e pai, Cid MoreiraReprodução: Arquivo pessoal
Reprodução: Instagram/@ocidmoreira
Cid Moreira e Maria de Fátima Sampaio MoreiraReprodução: Instagram/@ocidmoreira
Reprodução: Instagram
Roger Moreira e pai, Cid MoreiraReprodução: Instagram
Reprodução: Instagram
Filhos de Cid Moreira acusam viúva do apresentador de maus-tratos e abandonoReprodução: Instagram

Leia Também

No processo de inventário, a viúva também teria informado ser a única herdeira, deixando de mencionar bens relevantes do espólio, entre eles imóveis, aplicações financeiras e obras de arte. Há ainda indícios de alienações fraudulentas realizadas logo após a morte do jornalista.

Os herdeiros relatam que Maria de Fátima teria retirado objetos de valor da residência compartilhada, sem comprovar a posse legítima, além de movimentar contas e firmar contratos de cessão de cotas sem autorização judicial. E-mails anexados ao processo mostram a própria viúva admitindo a retirada de bens do imóvel.

Um dos pontos mais graves do documento é a acusação de que Maria de Fátima teria coagido um dos filhos de Cid Moreira, homossexual, a devolver valores recebidos em vida pelo pai. Segundo a representação, a pressão incluiu ofensas homofóbicas, utilizadas para constrangê-lo emocional e socialmente.

Os filhos pedem ao MP que instaure inquérito criminal e, se comprovadas as denúncias, seja aberta ação penal pública contra a viúva. O texto também solicita medidas de sigilo para preservar a segurança dos envolvidos. O documento foi assinado pelos herdeiros Roger Felipe Naumtchyk Moreira e Rodrigo Razendev Simões Moreira, com representação do advogado Francisco Ângelo Carbone Sobrinho.

O portal LeoDias procurou o advogado de Maria de Fátima, representado por Davi Saldaño, mas até a publicação desta matéria não recebeu retorno. Da última vez que se pronunciou, o advogado ressaltou que passaria a se manifestar somente nos autos dos processos em que a cliente faz parte.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Governo antecipa salário de setembro dos servidores públicos; confira as datas de pagamento

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost