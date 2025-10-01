Filhos de Cid Moreira acionam MP contra viúva e denunciam homofobia

Os filhos do jornalista Cid Moreira, falecido em outubro de 2024, protocolaram nesta última segunda-feira (29/9), junto ao Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ), uma representação criminal contra a viúva, Maria de Fátima Sampaio Moreira. Após denunciarem a esposa do falecido pai por fraude trabalhista e em inventário, no novo documento, obtido com exclusividade pelo portal LeoDias, eles pedem a abertura de investigação por supostos crimes que vão de falsidade ideológica e fraude processual a apropriação indevida de patrimônio e coação com ofensas homofóbicas.

Segundo a denúncia, Maria de Fátima teria declarado ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) que vivia em união estável com Cid e se apresentado como única dependente, ocultando a existência dos filhos. A manobra teria permitido a concessão exclusiva da pensão por morte.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Cid Moreira Reprodução: Record Roger Moreira e pai, Cid Moreira Reprodução: Arquivo pessoal Cid Moreira e Maria de Fátima Sampaio Moreira Reprodução: Instagram/@ocidmoreira Roger Moreira e pai, Cid Moreira Reprodução: Instagram Filhos de Cid Moreira acusam viúva do apresentador de maus-tratos e abandono Reprodução: Instagram Voltar

Próximo

No processo de inventário, a viúva também teria informado ser a única herdeira, deixando de mencionar bens relevantes do espólio, entre eles imóveis, aplicações financeiras e obras de arte. Há ainda indícios de alienações fraudulentas realizadas logo após a morte do jornalista.

Os herdeiros relatam que Maria de Fátima teria retirado objetos de valor da residência compartilhada, sem comprovar a posse legítima, além de movimentar contas e firmar contratos de cessão de cotas sem autorização judicial. E-mails anexados ao processo mostram a própria viúva admitindo a retirada de bens do imóvel.

Um dos pontos mais graves do documento é a acusação de que Maria de Fátima teria coagido um dos filhos de Cid Moreira, homossexual, a devolver valores recebidos em vida pelo pai. Segundo a representação, a pressão incluiu ofensas homofóbicas, utilizadas para constrangê-lo emocional e socialmente.

Os filhos pedem ao MP que instaure inquérito criminal e, se comprovadas as denúncias, seja aberta ação penal pública contra a viúva. O texto também solicita medidas de sigilo para preservar a segurança dos envolvidos. O documento foi assinado pelos herdeiros Roger Felipe Naumtchyk Moreira e Rodrigo Razendev Simões Moreira, com representação do advogado Francisco Ângelo Carbone Sobrinho.

O portal LeoDias procurou o advogado de Maria de Fátima, representado por Davi Saldaño, mas até a publicação desta matéria não recebeu retorno. Da última vez que se pronunciou, o advogado ressaltou que passaria a se manifestar somente nos autos dos processos em que a cliente faz parte.