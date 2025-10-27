“Filhos de Deus”: astrônomo do Vaticano diz que batizaria alienígenas

O astrônomo Richard Anthony D’Souza (foto em destaque), nomeado pelo Papa Leão XIV como diretor da Specola Vaticana, um dos mais antigos observatórios astronômicos e centros de pesquisa científica do mundo, afirmou que acolheria alienígenas na Igreja Católica e até faria o batismo deles.

Richard Anthony disse, em entrevista ao The Telegraph, ponderou sobre um livro escrito por Guy Consolmagno, seu antecessor, com o título “Você batizaria um extraterrestre?… E outras perguntas da caixa de entrada dos Astrônomos no Observatório do Vaticano”.

Specola Vaticana

O Observatório Astronômico, mais conhecido como Specola Vaticana, é um instituto de pesquisa científica diretamente dependente da Santa Sé.

Faz parte do Governatorato do Estado da Cidade do Vaticano e é administrado pela Companhia de Jesus.

Sua sede fica em Castel Gandolfo, nos Castelos Romanos, próximo de Roma.

O Papa Leão XIV esteve lá em 20 de julho, no aniversário do pouso na Lua em 1969, visitando os telescópios e a instrumentação nas Cúpulas do Observatório Vaticano.

“Sim, sim, a teologia teria que se reinventar e levar em consideração esses outros seres. Todos eles são parte da criação de Deus. Seriam filhos de Deus”, afirmou D’Souza.

O astrônomo ainda ponderou que o primeiro problema a se resolver seria a proximidade física: “Acreditamos que o batismo deve ser presencial. A questão seria como alcançá-los ou como eles nos alcançariam. Esses são os problemas práticos a resolver antes mesmo de falarmos sobre o batismo.”

Quem é Richard Anthony D’Souza

Natural de Goa, na Índia, o homem de 47 anos foi criado em uma família cristã. Ele é doutor pelo Instituto Max Planck de Munique e estudos realizados na Universidade de Michigan. O religioso sucede ao irmão Guy Consolmagno, que estava à frente do Observatório desde 18 de setembro de 2015.

Richard Anthony D’Souza foi nomeado pelo Papa Leão em julho deste ano. Ele só tomou posse em 19 de setembro.